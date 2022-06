La coppia vip si è sposata: dopo la nascita di Anna ha detto sì

Continuano i matrimoni vip più belli di questa estate 2022, ora tocca al noto personaggio televisivo che ha detto sì per la gioia dei fan.

L’estate, si sa, è sempre grande portatrice di fiori d’arancio. La bella stagione che parte dalla primavera, fa convolare a nozze coppie vip e non vip che si contendono le copertine e i titoli della cronaca rosa a colpi di abiti da sogno e location mozzafiato. Non tutti però sono avvezzi a rendere nota la loro vita privata, magari perché nel mondo della tv sono ancora delle new entry seppur molto seguiti.

Il personaggio di cui vi parliamo oggi è molto amato dai telespettatori ed è una vera rivelazione di questi ultimi anni. Lui è un attore e comico italiano 30enne, appassionato fin dall’infanzia al mondo del canto, del ballo e della recitazione. Le sue grandi propensioni lo hanno fatto diventare uno Youtuber di successo e, se vi diciamo che è uno dei volti di punta dei The Jackal avrete già capito sicuramente di chi parliamo.

Lui è Ciro Priello, che in queste ultime stagioni è balzato da un programma all’altro raccogliendo sempre più l’affetto del pubblico. Prima vincitore di Lol-Chi Ride è fuori 1, poi diventa conduttore del Prima Festival 2022 insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto, per poi sbarcare ad una conduzione in prima serata tutta sua: l’edizione appena conclusa di Name the tune- Indovina la canzone su Canale 8. Ma nella sua vita c’è anche un altro traguardo bellissimo appena raggiunto: proprio i fiori d’arancio.

Ciro Priello sposa Maura Iandoli: le nozze da sogno in compagnia della figlia

“Il giorno che ricorderò tutta la vita“, ha scritto il conduttore sull’album di foto condiviso su Instagram. Il 18 giugno Ciro Priello ha preso in moglie la compagna Maura Iandoli, blogger napoletana con cui ha condiviso già 7 anni di vita. Dal loro amore infatti era già nata la piccola Anna il 22 agosto del 2016, che ha preso parte con gioia alla celebrazione e ai festeggiamenti.

Mentre la nota coppia vip ha scelto una realtà alternativa per le nozze, il loro matrimonio da sogno si è tenuto in provincia di Caserta e sfogliando gli scatti pubblicati proprio dal componente dei The Jackal, si nota come la location fosse immersa nel verde e piena di allegria. Dopo gli emozionanti momenti dello scambio delle promesse, la coppia si è scatenata in balli e divertimento in compagnia naturalmente dei parenti e degli amici, tra cui presenziavano anche molti volti noti e amici comici.

La sposa indossava un abito bianco con lungo strascico drappeggiato, mentre la figlia Anna un vestitino elegantissimo dello stesso colore, che ha fatto brillare gli occhi del papà non appena gli è andato incontro. I fan si sono lasciati andare ad una valanga di commenti commossi per Ciro, che questa volta hanno visto in una versione diversa dal solito e sicuramente bellissima.