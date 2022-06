Trucco estivo colorato (senza esagerare): ecco come si fa, anche a 40 anni

Un trucco occhi estivo, allegro e colorato anche a 40 anni? Si può certamente indossare, a patto di saper dosare i colori: ecco le nostre idee!

L’estate è il momento ideale per osare con il make up, soprattutto perché in questa stagione i colori sono il must assoluto sia per il trucco sia per la moda.

Molte donne però, soprattutto se hanno superato i 40, non si sentono a proprio agio con un trucco molto appariscente. Fortunatamente però non c’è bisogno di esagerare con il colore per creare un make up estivo, allegro e originale.

Pochissimi tocchi di polveri o di ombretti in crema molto pigmentati possono davvero fare miracoli per la realizzazione di un trucco adatto a questo periodo dell’anno, in grado di farci sentire belle e alla moda a tutte le età.

Ovviamente però bisogna prestare attenzione a una serie di dettagli, come la scelta del colore da applicare, la posizione e la quantità di pigmento da utilizzare e il suo abbinamento con matita o eyeliner.

Ecco allora qualche idea super utile per creare un make up allegro ma non troppo appariscente per vivere un’estate a tutto colore!

Tante idee per un trucco estivo e colorato dopo i 40 anni

Per quanto riguarda il colore l’importante è non esagerare. I colori molto appariscenti, come il fuxia, il giallo o il verde smeraldo vanno benissimo, a patto di usarne in quantità moderatissime.

L’importante è scegliere un colore che sia compreso nella nostra palette armocromatica, cioè che si armonizzi in maniera corretta con il colore del nostro incarnato e soprattutto con quello del nostro sottotono.

Sarà quindi importante scegliere colori caldi come il giallo, il rosso e l’arancio se abbiamo un sottotono di pelle caldo. In questo modo la carnagione sembrerà più sana, più luminosa e il nostro sguardo sembrerà più acceso.

Questi colori stanno particolarmente bene a chi ha occhi castani chiari o scuri, ma anche occhi azzurri (l’arancione è il colore complementare del celeste e lo fa risaltare moltissimo!).

Al contrario, se si ha un sottotono freddo è meglio optare per colori intensi ma chiari e freddi, come il celeste, il rosa pastello, il verde acqua, il lilla, cioè i classici colori pastello. Questi colori si adeguano benissimo a chi ha gli occhi chiari, cioè verdi o azzurri.

E per chi ha gli occhi neri o castano scuro? Il consiglio è di optare per colori freddi o caldi a seconda del proprio incarnato ma di puntare su tonalità super sature. Niente colori pastello, via libera a tocchi di colore puro e intenso come il blu, il rosso, il verde smeraldo, il fuxia.

Una delle tendenze più attuali per un trucco occhi colorato ma non eccessivo è il reverse cat eyes colorato, che consiste nell’applicazione di una linea di matita super colorata lungo la rima ciliare inferiore.

Se però abbiamo una sana passione per l’ombretto colorato ma non sappiamo come “dosarlo” per un trucco occhi estivo ma non troppo appariscente, ecco la soluzione!

Un’idea bellissima da copiare alle giovani influencer di tutto il mondo consiste nel creare una perfetta base trucco occhi utilizzando primer e prodotti ad alta coprenza.

L’obiettivo è rendere il colore della palpebra uniforme e la sua texture omogenea. Fatto questo basterà applicare un singolo tocco di colore molto intenso e poco sfumato nell’angolo interno dell’occhio.

Il primer sarà fondamentale per far sì che le polveri non si spostino con il movimento della palpebra finendo nelle piccole pieghe e nelle increspature della pelle. Si tratta di uno schema trucco da scegliere se abbiamo occhi molto ben distanziati.

Se al contrario abbiamo occhi leggermente vicini è meglio spostare il tocco di colore dall’angolo interno dell’occhio a qualche millimetro più all’interno della palpebra superiore.

Per applicare il colore si consiglia l’utilizzo di un applicatore a spugnetta, quindi non di un pennello con setole, più adatti alla sfumatura che all’applicazione precisa di un prodotto.

Se si ha una pelle matura, la strategia da seguire senza se e senza ma è quella di adottare prodotti in polvere dal finish matte. In questo modo non si metteranno in evidenza i cedimenti, le increspature e le piccole pieghe della palpebra.

Se abbiamo ancora una palpebra liscia e compatta allora si potrà giocare con i chiaroscuri e con finish luminosi, utilizzando per lo più prodotti shimmer e in crema.