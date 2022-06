5 capi (economici) per riproporre il Coastal Grandmother, l’ultimo trend social

Si chiama Coastal Grandmother ed è l’ultimo trend nato su TikTok: ecco 5 capi economici per poterlo riproporre senza spendere un capitale.

Si chiama Coastal Grandmother – che letteralmente significherebbe “nonna con casa sulla costa” – ed è l’ultimo trend sbarcato da TikTok.

Per il suo avvento nel mondo moderno dobbiamo ringraziare l’influencer Lex Nicoleta, che ci ha anche spiegato il nesso con la filmografia di Nancy Meyers, strettamente legata a questa nuova tendenza.

Come ha detto la Nicoleta: “Se amate i film di Nancy Meyers, le vibes costiere, le ricette e la cucina, Ina Garten, gli interni e molto altro, allora c’è una buona probabilità che siate una coastal grandmother”.

In queste poche, semplici e dirette parole è racchiuso il significato recondito di questo trend: ci vuole portare in un’epoca lontana, che dovrebbe essere traslata nei tempi contemporanei, in cui tutto ciò che ci circonda sono il mare, la natura ed un arredamento basic.

Ed il riferimento a Diane Keaton in Tutto può succedere (ovviamente diretto da Nancy Meyer, che te lo diciamo a fare) è molto chiaro. E lo è stato anche a lei stessa, che ha volto l’occasione per ringraziare su Instagram la Tiktoker per aver citato il personaggio di Erica Barry.

L’attrice nel film interpretava una sceneggiatrice teatrale di successo in possesso di una casa negli Hampton con vista oceano, arredata in perfetto stile back & white e la sua routine andava avanti tra libri da leggere, passeggiate sul mare, giardinaggio.

Ecco l’immagine che il nuovo trend vuole riprendere: dall’uscita del film sono passati quasi 20 anni (risale al 2003 esattamente), ma l’estetica che ha proposto può ancora essere contemporanea e può farci sentire donne dallo stile vintage, ma con un piede nella modernità.

Il Coastal Grandmother, com’è facilmente immaginabile, non riguarda solo l’outfit, ma tutta la vita della donna, a partire dalla casa, per arrivare alla cucina, passando per le abitudini quotidiane.

Ma soffermiamoci alla moda: cosa dovrebbe indossare una perfetta “nonna con casa al mare”? Ecco alcuni capi rigorosamente economici con cui possiamo riproporre il trend della Coastal Grandmother.

5 capi (economici) in perfetto stile Coastal Grandmother

Il trend della Coastal Grandmother è entrato direttamente nelle nostre preferenze, nel nostro modo di fare shopping e di orientarci nel mare magnum di siti online su cui fare acquisti. Non lo diciamo noi, lo dice la piattaforma di e – shopping Stylight, che ha analizzato le ricerche dei suoi utenti.

Ma le ricerche – e gli acquisti – non riguardano solo capi tipicamente autunnali / invernali, ma tipici di questa tendenza, come morbidi maglioni, dolcevita, caftani e chi più ne ha più ne metta. Riguarda anche quelli tipici della bella stagione.

Ecco quindi 5 capi in perfetto stile Coastal Grandmother alla moda, ma economici.

Se vuoi essere alla moda senza seguire questo trend invece ecco altri 5 capi estivi low cost.

Pantaloni kaki

Come abbiamo già anticipato, per essere in linea con l’ultimo trend, c’è bisogno di indossare alcuni capi specifici e, guarda caso, questi sono entrati di diritto nelle preferenze delle donne di tutto il mondo.

Tra questi, vi sono i pantaloni kaki, che dovrebbero essere abbinati ad una splendida collana di perle per essere in tema.

Nello specifico, questi – modello cargo – su Shein costano soli 10 euro, sono comodi, pratici ed economici, cosa aspetti ad acquistarli?

Sandali flat

I sandali flat – siano essi minimal, gioiello, alla schiava – stanno scrivendo la storia della moda (non solo quest’anno).

E nel fantastico mondo del Coastal Grandmother non possono assolutamente mancare: sono trendy, sono comfy, sono chic. In perfetto stile nonna moderna con casa sulla costa insomma.

Nello specifico questi – che su Shein costano 8.50 euro – sono monocolore e proprio del colore elegante dell’estate.

Come abbinarli? Con un jeans ed un crop top nelle giornate meno calde, oppure con un vestitino leggero – magari multicolour – per quelle in cui le temperature svettano.

Zoccoli

Chiamali zoccoli, clogs, come preferisci. Sono una reminiscenza del passato (neanche troppo chic) sbarcata nel presente nella sua declinazione più rock e meno da casalinga disperata.

Secondo l’analisi di Stylight, infatti, tantissime donne li desiderano: parliamo di un incremento del 19% nelle ricerche e questo probabilmente è riconducibile alla sua versatilità (ed anche al suo essere tornato in voga presumibilmente).

Ad esempio questo paio – acquistabile su Shein a soli 20 euro – è ciò che ci serve per avere un’allure grunge ma con un tocco di pop.

Con cosa abbinarli? Con un abito animalier per creare un contrasto sexy per uscire la sera ad esempio, ma anche con degli shorts di jeans ed un top colorato di giorno.

Cappello di paglia

Il cappello in paglia è forse la massima rappresentazione del Costal Grandmother. Ed infatti le ricerche mostrano un aumento di clic del 65% (e non può essere un caso).

Da utilizzare al mare, per una gita in barca, per uscire di giorno a fare una passeggiata, questo cappello – che su Shein costa soli 6,75 euro – non può non entrare direttamente in casa nostra se vogliamo essere in linea con questa tendenza.

Possiamo indossarlo ad esempio con un vestitino bianco fresco, giovanile, estivo al massimo e con dei sandali alla schiava beige, marroni, oppure dorati e saremo in pieno stile “turista per scelta”.

Pantaloni di lino

Anche i pantaloni di lino sono uno dei capi must have di questo trend. A desiderarli è un numero considerevole di donne (parliamo di un aumento nelle ricerche del 23%) e questo non ci sembra affatto strano.

Del resto, questo indumento è comodissimo, adatto a tutte le età, estremamente versatile, ma al contempo è sempre glamour, raffinato e sembra essere un evergreen della moda.

Questo pantalone – che su Shein costa soli 18 euro – è perfetto per essere indossato sia di giorno, con una semplice t – shirt magari infilata dentro e svasata leggermente e delle mules, ma anche di sera con un top e dei sandali con tacco a spillo.