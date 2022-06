La moda non è mai stata così accessibile: ecco 5 capi estivi low cost super trendy

By

L’estate è ormai alle porte e la nostra voglia di fare shopping aumenta sempre di più, quindi ecco 5 capi estivi low cost che possono fare al caso tuo.

La moda è strana, poi si odia e poi si ama. Sì, perché ci sono capi, accessori, indumenti che entrano ed escono dalle nostre vite con una velocità incredibile.

Alcuni vanno via per sempre e sono destinati a sparire per sempre dalle nostre vite, mentre altri ciclicamente tornano ed ogni volta che ci abbandonano, ci lasciano quel retrogusto agrodolce a metà strada tra la voglia di scoprire cose nuove e la nostalgia.

Quest’anno come non mai abbiamo scoperto il sapore del rétro, dei tempi passati. Abbiamo provato nostalgia per i pantaloni a vita bassa, tanto da accoglierli di nuovo a braccia aperte, degli slip a vista (che forse non ci erano davvero mancati), delle bandane annodate che fanno sempre molto back to ’90s.

Ma al contempo abbiamo assistito all’affermazione di molti trend, come l’animalier, che torna sempre ad essere protagonista di mille outfit, il denim e chi più ne ha più ne metta.

Ma la moda ha un costo e spesso sostenerlo può non essere facilissimo. Come ovviare a questo problema? Ecco 5 capi estivi low cost.

5 capi estivi low cost

Che siano abiti, maglie, pantaloni, scarpe e chi più ne ha più ne metta, nessuno ci ha mai detto che essere alla moda equivalga a dire spendere cifre esorbitanti.

Possiamo esserlo come vogliamo, perché la moda ha un prezzo, come dicevamo, ma il gusto e lo stile no. Ecco quindi 5 capi estivi low cost che potrebbero fare al caso tuo.

Se poi ami il nero e vuoi scoprire come indossarlo anche in estate, ecco 5 capi per te di questo colore.

Shorts di jeans

Gli shorts in estate sono il must have di ogni donna, a prescindere da chi sia, dove viva, cosa voglia dalla moda.

Quando sono in denim poi, non c’è competitor che tenga. E c’è di più, perché quest’anno probabilmente sarà ancora più in voga, grazie ad un’amica di eccezione che il mondo della moda ha: Gigi Hadid.

La supermodella – che attualmente sta conducendo Next In Fashionassieme a Tan France – ha infatti deciso di prestarsi ad un revival primi anni 2000 ed indossarli con delle calze velate, un blazer in tweed rosso, una maglia a collo alto con una stampa zebrata.

E se lo vediamo indossare a lei, non possiamo non fidarci: è questo il capo dell’estate 2022.

Eccone quindi un modello molto simile al suo – solo leggermente più scuro – che tra l’altro su Shein costa soli 15 euro.

Ma come si indossa? Preservandone l’attitude casual. Nel senso che possiamo renderlo anche leggermente più chic, ma senza dimenticarci il suo style quasi girlie che lo rende un capo senza subbio spensierato.

Sì quindi a crop top coloratissimi, ma anche a top da infilare dentro, magari trasparenti, oppure di seta.

Sì anche a scarpe flat, ma anche con tacco midi. Cerchiamo di dire no a tacchi vertiginosi (a meno che non vogliamo stravolgerne l’essenza).

Clogs

Un attimo, non scorre subito appena leggi clogs. Che si chiamino così oppure zoccoli di legni – che era il loro nome originale e le ragazzine degli anni ’90 lo ricorderanno benissimo – possono essere oggetto di desiderio, ma anche essere “odiati”.

Ma questo è il tipico caso di “nel bene e nel male, purché se ne parli” ed in effetti delle clogs non si smette mai di parlare.

Non ci hanno mai abbandonato, a partire dagli anni ’90 ad oggi, ma ci sono stati periodi in cui sono stati semplicemente accantonati, forse perché in effetti dividono così tanto.

Eppure quest’anno pare che si siano fatti strada tra millemila altri capi, tanto da arrivare direttamente nelle collezioni di stilisti come Prada, tanto per citarne uno.

E non solo, perché Marsèll le ha inserite nella sua collezione colorandole di nocciola, AGL ha aggiunto una suola platfom, Scholl una fascetta frontale e potremmo continuare così.

Ma stiamo parlando di moda low cost, quindi perché non cercare un equivalente economico di questi marchi?

Ecco quindi un paio di clogs – acquistabili su Shein a soli 17 euro – che potranno accompagnarci in queste giornate estive.

Come indossarli? Con uno shorts ed un top molto semplicemente, così da essere casual al punto giusto.

Sandali bassi

Ormai siamo in presenza di una vera e propria sandalo mania: siamo tutte pazze per il flat, decisamente più comodo, pratico e spensierato rispetto al trend dei tacchi alti, che ci stava facendo impazzire.

Che siano ciabattine, sandali alla schiava, infradito e chi più ne ha più ne metta, questa tendenza è più versatile di quanto si pensi, perché di modelli ne esistono tantissimi e sono tutti molto diversi tra loro, tanto da poter essere utilizzati in pratica in ogni momento della giornata e per ogni occasione.

Ad esempio, questo modello – che potrai trovare su Shein a soli 15,25 euro – è perfetto soprattutto di giorni, con degli shorts oppure un jeans skinny in denim ed una semplicissima canotta bianca. Più sportivo di così.

Gonna plissè

Plissè che passione. La tendenza ormai si è imposta nella moda estate 2022 e non ha alcuna intenzione di lasciarci.

Lo dimostrano le passerelle, le vetrine, ma anche i red carpet degli eventi più importanti. Ormai questo trend è tra noi e qui resterà.

Molti non sanno che però in realtà è molto più antico di quanto si pensi. Risale addirittura al 1909 (e questo dimostra in parte quanto sia un trend timeless).

Dobbiamo ringraziare per l’invenzione del plissè lo stilista spagnolo naturalizzato italiano Mariano Fortuny, che mise a punto una tecnica sartoriale ispirata all’antica Grecia: le sue muse furono le cariatidi del tempio di Delphi e non a caso, i primi modelli presero il nome di Delphos.

Oggi sono tantissime le sue declinazioni e lo dimostrano le varie passerelle di tutto il mondo.

Ad esempio, Gucci, grazie alla sua finitura lamè, lo ha reso un capo “luminoso” a tutti gli effetti, Valentino ha optato per silhouette stile impero, Jason Wu ha sposato la filosofia minimalista.

Ma non vogliamo spendere una fortuna per avere del plissè nel nostro guardaroba, quindi ecco una gonna, acquistabile su Shein a soli 17 euro.

Questo capo può essere perfetto sia di giorno, magari con una t – shirt infilata dentro e della sneakers sia di sera, con un top magari di seta e dei sandali con tacco a spillo.

Top intrecciato

Questo capo non ha bisogno di tante presentazioni: i top hanno scritto la storia della moda delle ragazze (e donne) di tutto il mondo e questo li rende un must have forever.

Ma questo top – che potrai trovare su Shein a soli 8 euro – ha qualcosa in più: è intrecciato dietro, quindi lascia la schiena scoperta, ma non troppo.

Questo lo rende utilizzabile di giorno, magari con una semplice minigonna e dei sandali flat, ma anche di sera, con una gonna a tubino e delle sligback con tacco. Sbizzarrisciti come credi.