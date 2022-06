Con la beauty routine di Victoria Beckam il tuo viso non apparirà mai più stanco

Victoria Beckam ad ogni apparizione pubblica è sempre raggiante e la sua pelle sembra la stessa di quando aveva 30 anni, ma sappiamo che questo è possibile grazie alla sua beauty routine.

Victoria Beckam appare sempre perfetta: dopo quattro figli, un lavoro da imprenditrice a tempo pieno, una vita ricca di impegni.

Di recente, in occasione della London Fashion Week Primavera Estate 2022 ha presentato la sua collezione di moda tramite il suo account Instagram e sappiamo che questo per lei è stato un momento molto stressante, come del resto lo sono tutti quelli in cui si trova a dover fare i conti con nuovi lanci.

Come ha ammesso lei stessa, per lei ogni settimana della moda è sempre intensa dal punto di vista psicologico, tanto da riuscire a dormire solo un paio di ore a notte ogni volta.

Eppure resta sempre e comunque perfetta, il suo viso appare riposato, la sua pelle levigata, non ci sono occhiaie che solcano il suo viso. Come fa?

In parte il suo segreto sono le energie positive. E no, non è uno scherzo. Suo marito David – che tutte le invidiamo, ammettiamolo – le avrebbe regalato un cristallo in grado di aiutarla ad attirare energie positive. Per lei è come se fosse un amuleto, che porta sempre con sé, in ogni occasione importante.

Ma ovviamente parte del suo segreto di bellezza sta nella sua skin care.

Sappiamo che non molto tempo fa – nel 2009 esattamente – Posh Spice aveva anche lanciato una sua personale linea di beauty, nata dalla sua voglia di prendersi cura delle donne fuori e dentro.

I suoi must have erano la palette di ombretti Smoky Brick, l’ombretto scintillante Lid Lustre, la matita eyeliner Satin Kajal Liner e tanti altri prodotti, tutti rigorosamente sostenibili.

Quindi ecco la beauty routine di Victoria Beckam, con cui il nostro viso non apparirà mai più stanco e provato dallo stress.

Ecco la beauty routine di Victoria Beckam

Victoria Beckham rientra nella lunghissima schiera di super star letteralmente ossessionate dalla cura della pelle.

Aveva fatto scalpore – ma neanche troppo – il budget che aveva destinato alla sua skin care quotidiana, che arrivava a 1635 dollari, tra sieri, creme ed acqua detox a detta sua miracolosa.

I suoi prodotti preferiti? Il siero riparatore, la crema idratante e ringiovanente, che fanno apparire la sua pelle subito luminosa, levigata, compatta. Tanto che si dice che faccia applicare questi prodotti a tutte le modelle che sfilano per il suo marchio, così che possano apparire sempre perfette.

Pare che la Beckam sia anche una fan accanita del cosiddetto layering. In sostanza, applica sieri e creme seguendo una logica precisa, che consiste nel partire dalle texture più leggere, come i trattamenti liquidi per arrivare poi a quelle più strong.

Ma non finisce qui. Posh Spice si concede anche sedute periodiche da un dermatologo di Beverly Hills, Harold Lancer.

Stando a quanto emerso su Page Six, Victoria sarebbe solita sottoporsi al trattamento Fetus facial, una maschera al caviale, crema di perle, iniziazioni di cellule staminali, luci LED e ossigeno terapia. Tutti prodotti che servono per rendere la pelle giovane ed ecco spiegato come fa ad apparire sempre riposata.

E non solo, perché quando si parla di Victoria Beckam, la lista dei prodotti “peculiari” per la cura della pelle è davvero lunghissima. Qualche altro esempio? La placenta di pecora, il veleno d’api, la polvere d’oro. Sì, perché l’ex Spice Girl ha una pelle soggetta all’acne, quindi per prevenire imperfezioni preferisce usare – ed osare – questi prodotti.

A proposito di imperfezioni cutanee, se sei invece soggetta a macchie, puoi provare a copiare la beauty routine di Chiara Biasi.

L’ultimo step della beauty routine di Victoria Beckam? La crema solare, che previene rughe precoci, macchie sulla pelle e comunque la protegge dai raggi UV (dannosissimi).

E, copiata la sua skin care, possiamo truccarci anche come lei? Certo che sì, anche perché lei stessa su Instagram ha pubblicato un video in cui ci spiega chiaramente come fare a riproporre il suo look da sera.

Ovviamente il primo passo è la cura della pelle (di cui abbiamo appena finito di parlare) che serve anche per prepararlo al meglio ad accogliere il make up, che altrimenti non avrebbe lo stesso effetto.

Cosa fare poi? Riproporre uno smoky eye con i colori di stagione, aggiungendo poi un kajal color cenere ed applicando una matita bianca nell’interno occhi, per far apparire lo sguardo più aperto e riposato. Conclude il trucco occhi una generosa dose di mascara.

E per quanto riguarda il resto del viso? I suoi segreti sono un tocco di blush sugli zigomi ed un semplicissimo gloss sulle labbra. Fine tutorial.