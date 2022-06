Emma Marrone, fondoschiena da urlo e web in delirio

Emma Marrone si concede un weekend al mare e incanta tutti con il lato B immortalato nel selfie dell’amica, foto.

E’ un’estate ricca di impegni per Emma Marrone alle prese con il trasloco e le riprese delle seconda stagione della serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino che potrebbe essere trasmessa da Sky alla fine del 2022 o, al massimo, all’inizio del 2023. Emma, inoltre, si sta dedicando anche alla musica dividendosi, dunque, tra tantissimi impegni.

Lo scorso weekend ha, tuttavia, deciso di concedersi un po’ di riposo e relax concedendosi il weekend al mare in compagnia dei suoi amici. Rilassata, serena e felice, la cantante salentina ha trascorso dei momenti di divertimento e spensieratezza con alcuni amici regalando ai fan anche una foto del suo fondoschiena.

Fondoschiena da urlo per Emma Marrone: i fan apprezzano

Emma si gode il sole e il mare di giugno sfoggiando un bikini scuro che mette in risalto la perfezione del lato B. La cantante salentina, in barca, si lascia immortalare in un selfie dall’amica che ha poi pubblicato la foto tra le storie del proprio profilo Instagram rendendo virale il lato B della cantante. Foto che, tuttavia, ha poi pubblicato la stessa Emma documentando il suo weekend al mare, breve ma intenso.

La foto che vedete qui in alto è stata anche condivisa da Emma che, in attesa di trovare l’amore, si gode la compagnia degli amici che l’hanno supportata in tutte le sue scelte. Emma, da tempo single, ha più volte dichiarato di sognare l’amore che, tuttavia, non ha ancora ritrovato.

Nel suo passato, tra le storie più importanti e che hanno riempito le pagine dei giornali di gossip, spiccano quelle con Stefano De Martino, Fabio Borriello e Marco Bocci. Con quest’ultimo è ancora amica così come è amica della moglie Laura Chiatti.

Con Stefano De Martino che è tornato nuovamente con Belen Rodriguez dopo la fine della storia di quest’ultima con Antonino Spinalbese, con il tempo, ha instaurato un rapporto d’affetto, rispetto e stima reciproca.

“È una persona bellissima – ha affermato Stefano De Martino in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – La nostra storia è stata un cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista. Quando capita vado volentieri ai suoi concerti”.