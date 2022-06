Maria De Filippi: l’ex tronista di Uomini e Donne svela tutto

L’ex tronista di Uomini e Donne parla di Maria De Filippi e svela cosa le ha detto la conduttrice prima della scelta finale.

Maria De Filippi è stata la protagonista indiscussa della stagione televisiva che è finita da poco. La conduttrice ha fatto compagnia al pubblico di canale 5 con C’è posta per te, Amici e, soprattutto, Uomini e Donne. Da anni, la conduttrice entra nelle case degli italiani raccontando le storie dei protagonisti di Uomini e Donne che cercano l’amore in tv.

La stagione di Uomini e Donne si è così conclusa con Luca Salatino che ha scelto Soraia Ceruti preferendola a Lilli Pugliese e Veronica Rimondi che ha scelto Matteo Farnea preferendolo ad Andrea Della Cioppa. Proprio Veronica, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha parlato di Maria De Filippi svelando anche cosa le ha detto in occasione della scelta.

Veronica Rimondi e la reazione di Maria De Filippi alla scelta

Dopo aver scelto Matteo Farnea con cui ha concluso il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne cominciando una storia con lui, Veronica Rimondi, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha svelato la reazione che ha avuto la De Filippi di fronte alla sua scelta. Veronica, infatti, ha affrontato l’ultima parte dell’avventura sul trono del dating show di canale 5 con Matteo e Andrea Della Cioppa.

Molto diversi l’uno dall’altro, Andrea e Matteo sono riusciti a conquistare le attenzioni di Veronica la quale, tuttavia, ha scelto di lasciare lo studio con il ragazzo per il quale ha avuto un vero colpo di fulmine. L’attrazione tra Veronica e Matteo è stata immediata, ma come ha reagito la De Filippi di fronte alla sua scelta?

“Maria è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla. Matteo? Lui è molto sensibile e io vado pazza per questa sua dolcezza”, ha detto Veronica.

La De Filippi, del resto, durante Uomini e Donne, si era complimentata con Veronica dichiarando di apprezzarla molto per la sua capacità di restare se stessa e di non cambiare nonostante le critiche ricevute all’inizio del trono.

Diversamente da Ida Platano che ha dovuto affrontare nuovamente la delusione vissuta con Riccardo Guarnieri, Veronica è felice e innamorata del suo Matteo con cui si appresta a vivere la prima estate insieme.