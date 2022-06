Triste verità su Ida Platano: dopo Uomini e Donne, Riccardo svela tutto

Triste verità su Ida Platano: Riccardo Guarnieri rompe il silenzio e racconta cosa ha fatto la dama dopo lo scontro a Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo essersi lasciati, a distanza di due anni si sono rivisti nello studio di Uomini e Donne dove la dama ha riscoperto i sentimenti passati per il cavaliere pugliese. Dopo un timido avvicinamento, Ida ha cominciato a chiedere delle risposte a Riccardo che, dopo uno scontro in studio, le ha chiesto di uscire a cena dove, però, i problemi del passato sono riemersi.

Dopo la cena, infatti, nello studio di Uomini e Donne, sotto lo sguardo degli altri protagonisti, di Maria De Filippi, di Gianni Sperti e Tina Cipollari, i due hanno litigato duramente fino a chiudere del tutto. Oggi che la stagione di Uomini e Donne è finita, cos’è successo tra Ida e Riccardo? I due si sono rivisti per un ulteriore chiarimento? A svelare tutto è il cavaliere pugliese.

Riccardo Guarnieri: “Dopo Uomini e Donne non ho più rivisto Ida Platano, ecco cosa mi ha fatto”

Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano che aveva spiazzato tutti con una frase detta a Riccardo Guarnieri, non ha più visto e sentito l’ex fidanzato. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, Riccardo ha raccontato cosa avrebbe fatto Ida dopo la trasmissione.

“Mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat, e sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente“, ha detto Riccardo.

Dalle parole di Riccardo, inoltre, pare che con Ida non ci sia più alcuna possibilità di ricucire il rapporto. “Purtroppo credo che il problema siano le insicurezze di Ida che la portano a non scendere a compromessi. Con Ida mi sono sentito la persona che non sono: un uomo cattivo”, ha aggiunto Guarnieri.

Entrambi, dunque, oggi sono ufficialmente single. Ida che ha anche spiazzato tutti con un cambio look, per il momento, si sta concentrando sul lavoro e sul figlio in vista di una vacanza. Cosa succederà durante l’estate? Riccardo ed Ida troveranno l’amore con altre persone o i due si ritroveranno a settembre nuovamente nel parterre del trono over di Uomini e Donne?