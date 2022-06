Acne con la pelle secca? Ecco come trattarla in modo efficace e duraturo

By

Hai la pelle secca e hai un problema di acne? Segui i nostri preziosi consigli per ottenere un risultato ottimale.

Nell’immaginario comunque, l’acne viene associata tipicamente alla pelle grassa, ma non è l’unica a soffrirne. Infatti, anche la pelle secca può risentirne.

Il problema si può gestire con facilità, ma sulla pelle secca può essere più difficile da curare perché molti trattamenti per l’acne sono mirati per la pelle grassa.

Risolvi il problema dell’acne sulla pelle secca

L’acne, indipendentemente dal tipo di pelle, deriva dal fatto che il sebo o il grasso cutaneo si combina alle cellule morte nei pori e si viene quindi a creare un tappo. Quest’ultimo può quindi infiammarsi, creando il tanto temuto brufolo.

Purtroppo l’acne può iniziare ad aumentare con l’età a causa di vari fattori, tra cui stress, squilibri ormonali, alimentazione e tanto altro. Quindi, l’aumento di episodi di acne può iniziare quando la pelle diventa più secca. L’acne, come accennato in precedenza è gestibile e curabile, basta solo utilizzare detergenti e creme idratanti appropriati e seguire questi semplici consigli per la prevenzione.

Segui una routine regolare di cura della pelle

Uno dei consigli migliori che possiamo darti è quello di trovare una routine per la pelle che funziona e mantenerla. Infatti, l’introduzione di un nuovo prodotto può vanificare una buona routine e provocare una battuta d’arresto nella cura dell’acne.

Idrata

È comune che le persone con pelle a tendenza acneica abbiano paura dell’idratazione, ma in realtà tutti i tipi di pelle ne hanno bisogno. Per le pelli acneiche, gli oli per il viso aiutano a ridurre l’infiammazione. Questo effetto aiuta a ridurre le eruzioni cutanee e a minimizzare l’iperpigmentazione che può verificarsi dopo la comparsa dell’acne.

Non esfoliare eccessivamente la pelle

Tratta la pelle con delicatezza. Perciò evita gli scrub per il viso perché possono aumentare la secchezza e l’irritazione. Inoltre, ti suggeriamo di evitare i prodotti secchi e astringenti, che includono per esempio i tonici a base di alcol.

Per quanto riguarda invece il trattamento dell’acne sulla pelle secca, ti consigliamo di procedere in questo modo: