Come indossi la cintura? Ecco gli errori di stile che non devi commettere

Indossare la cintura senza commettere errori di stile? Non è un gioco da ragazzi! Ma con i giusti consigli non sbaglierete più! Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà come indossare la cintura, quale scegliere senza commettere errori!

La cintura è senza dubbio uno degli accessori più utili e necessari. Migliora il look, donando un tocco in più al total outfit. Attraverso la cintura doniamo uno stile diverso al nostro abito. In più, la cintura giusta ha il potere di valorizzare la nostra fisicità. Ma siete sicure di indossarla nel modo corretto?

Quante volte abbiamo indossato un abito, in estate o inverno, abbiamo preso la prima cintura che abbiamo trovato nel cassetto degli accessori e l’abbiamo indossata? Tantissime. Ma poi quante volte ci siamo guardate allo specchio e abbiamo notato che nel nostro look qualcosa non andava? Quasi sempre.

Come mai ci è capitato questo inconveniente fashion? Per un semplice motivo: indossare la cintura non è un gioco da ragazzi. E quando dico ciò non mi limito a parlare delle tendenze, ma mi riferisco all’atto di valorizzare la nostra fisicità.

Perché la cintura, quella che si indossa sopra agli abiti, non è solo un accessorio che migliora il look ma ha anche la capacità di valorizzare la nostra forma fisica.

Quindi se indossata quella sbagliata sull’abito non adatto, oppure se scegliamo una tipologia di cintura che non fa al caso al nostro, non solo avremo rovinato l’outfit ma ci saremo regalate un fisico che non è il nostro, e non in senso positivo.

In un momento storico in cui nel fashion la cintura non può mancare, è arrivato il momento di scoprire tutti i trucchetti del mestiere. Ecco tutto ciò che dovete sapere per indossare la cintura come una vera fashion lover!

Cintura e guida per non commettere gli errori di stile: scegli la cintura che sia adatta al tuo fisico, trova il tuo punto vita, non metterla mai sulla pancia!

È vero che a volte gli accessori seguono le tendenze del momento, e che quindi ci troviamo ad indossarli in modi che non ci valorizzano. Ma prima di indossare qualunque cosa dobbiamo porci una domanda: come poter essere al passo con le tendenze e allo stesso tempo andare incontro alla nostra fisicità?

Entriamo subito non vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono le cinture del momento e come indossarle:

cintura larga in vita : la cintura larga ha una nota positiva, cioè riesce a valorizzare e far sembrare più piccolo il punto vita. La modella curvy Ashley Graham è solita utilizzare questo tipo di cintura con abiti midi o completi composti da top e gonna aderente. La cintura larga in vita si può indossare anche sopra abiti lunghi morbidi. Però attenzione, chi ha una fisicità a rettangolo, ossia con un punto vita non delineato, dovrà optare per un modello diverso, perché questa tipologia non crea otticamente una vita piccola.

: la cintura larga ha una nota positiva, cioè riesce a valorizzare e far sembrare più piccolo il punto vita. La modella curvy è solita utilizzare questo tipo di cintura con abiti midi o completi composti da top e gonna aderente. La cintura larga in vita si può indossare anche sopra abiti lunghi morbidi. Però attenzione, chi ha una fisicità a rettangolo, ossia con un punto vita non delineato, dovrà optare per un modello diverso, perché questa tipologia non crea otticamente una vita piccola. cintura fina : da indossare sopra mini abiti morbidi, chemisier e slip dress. Al contrario della cintura larga, quella fina è perfetta per chi ha una fisicità a rettangolo, se indossata con un abito morbido. In questo modo il gioco di morbidezza del tessuto stretto con la cinta fina darà a chi la indossa l’aspetto minuto sul punto vita.

: da indossare sopra mini abiti morbidi, chemisier e slip dress. Al contrario della cintura larga, quella fina è perfetta per chi ha una fisicità a rettangolo, se indossata con un abito morbido. In questo modo il gioco di morbidezza del tessuto stretto con la cinta fina darà a chi la indossa l’aspetto minuto sul punto vita. cinte gioiello: di nuovo di tendenza ma di gran voga negli anni ’90 sono le cinture gioiello. Le abbiamo viste indosso a Naomi Campbell, Jennifer Lopez e Paris Hilton. Adesso è il nostro momento. Ma come si indossano? Dobbiamo immaginarle come fossero delle collane da applicare sui fianchi. Quindi o sopra un abito midi dritto tina unita, oppure sopra una gonna a vita alta. A proposito, La gonna migliore per la tua forma fisica si sceglie così (e sarai bellissima).

Piccola tip di stile: la cintura non va mai indossata sopra la pancia, perché ne evidenzierebbe le forme! Sempre o sul punto vita, per esempio quelle larghe elasticizzate, oppure sui fianchi, posizione perfetta per le cinture gioiello!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna, che ha visto come protagonista la cintura e tutti gli errori di stile da non commettere mai.

Alla prossima guida di stile! Per conoscere tutte le novità fashion del momento!