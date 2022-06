Fare shopping con meno di € 50? Ecco i capi più trendy di Zara low-cost

Fare shopping da Zara non è mai stato più divertente, con i capi trendy e low-cost! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà di quali tendenze non potremo fare a meno per l’estate 2022 e cosa acquistare a meno di € 50!

I negozi di abbigliamento ci rapiscono ogni volta, con le vetrine colorate e le pareti finemente composte da abbinamenti di capi, tanto che vorremmo comprare tutto! Ma quali sono veramente i capi di tendenza di cui non possiamo fare a meno in estate? E come acquistarli senza spendere una fortuna?

Estate dopo estate durante il cambio di stagione del nostro guardaroba ci ritroviamo davanti a capi di abbigliamento che abbiamo comprato la stagione passata ma che non abbiamo mai indossato. Come mai? Spesso e volentieri perché veniamo incantati dalle tendenze del momento e senza rendercene conto acquistiamo cose che non indosseremo mai perché non incontrano il nostro personale stile.

Come fare ad evitare ciò? Come riuscire ad acquistare capi trendy, che incontrano il nostro stile senza spendere una fortuna? Con questa guida di stile targata CheDonna, che ti mostrerà le tendenze del momento low-cost! Iniziamo!

Fare shopping da Zara step by step: ricerca per tendenze, ricerca per budget e via all’acquisto!

Non molti amano lo shopping online, ma fare acquisti su Internet è comodo sotto molti punti di vista. In primo luogo è possibile fare una ricerca generica sulle tendenze del momento. Poi è possibile confrontare i prezzi e scegliere i capi più economici!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come fare shopping da Zara low-cost con questi 4 capi di tendenza:

sandali bassi con fascette: se rimaniamo nella nostra città o se andiamo in vacanza al mare dobbiamo possedere almeno un sandalo basso. Perché è comodo e si abbina con tutti i nostri look. Ad esempio possiamo acquistare un modello di sandalo flat da Zara con fascette intrecciate di color panna al costo di € 19,95.

se rimaniamo nella nostra città o se andiamo in vacanza al mare dobbiamo possedere almeno un sandalo basso. Perché è comodo e si abbina con tutti i nostri look. Ad esempio possiamo acquistare un modello di sandalo flat da Zara con fascette intrecciate di color panna al costo di € 19,95. top in maglia cut out : come sappiamo bene i tagli cut out sono di tendenza già dallo scorso anno, per questo motivo non possiamo farci scappare il top in maglia cut out di Zara, al costo di € 19,95.

: come sappiamo bene i tagli cut out sono di tendenza già dallo scorso anno, per questo motivo non possiamo farci scappare il top in maglia cut out di Zara, al costo di € 19,95. bermuda denim baggy: u n’altra tendenza del momento riguarda i bermuda, perché sono tornati in voga in estate. Da scegliere ad esempio di jeans e corti fino sopra al ginocchio. Da Zara possiamo acquistare un modello di bermuda di jeans leggermente morbido sulla gamba al costo di € 25,95.

n’altra tendenza del momento riguarda i bermuda, perché sono tornati in voga in estate. Da scegliere ad esempio di jeans e corti fino sopra al ginocchio. Da Zara possiamo acquistare un modello di bermuda di jeans leggermente morbido sulla gamba al costo di € 25,95. vestito cut-out: ultimo, ma non per importanza, è il vestito con i tagli cut out. Di color azzurro polvere e lungo fino alle caviglie il vestito cut-out può essere indossato in ogni momento, a pranzo fuori la domenica o alla cerimonia estiva sulla spiaggia. Da Zara possiamo acquistarlo al costo di € 39,95. A proposito, La gonna migliore per la tua forma fisica si sceglie così (e sarai bellissima!).

Adesso si che abbiamo imparato quali sono i 4 capi del momento da acquistare da Zara low-cost!

Cosa ci resta da fare? Studiare le tendenze, vedere ciò che ci manca e ciò che si addice di più al nostro stile e andare a fare shopping! Tutto sarà più divertente!