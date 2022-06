Golosi e semplicissimi: tutti amano gli involtini di melanzane alla siciliana

Una ricetta vegetariana e della tradizione per portare in tavola i sapori che più amiamo: gli involtini di melanzane alla siciliana, geniali

Questa è la rivisitazione di una delle tantissime ricette tradizionali che caratterizzano i piatti siciliani.

Una cucina con tantissime influenze, complessa nella sua semplicità e nascono così gli involtini di melanzane alla siciliana, ripieno di formaggio, mandorle, pangrattato, erbe e profumi del Mediterraneo. Un secondo piatto veloce, vegetariano, verace, peri vivere un’estate alla grande.

Involtini di melanzane alla siciliana, fritte o solo grigliate

Se vogliamo un risultato finale più leggero, visto che è estate, invece di friggere le melanzane basterà passarle sulla griglia fino a quando sono ben abbrustolite. Quando è bella calda, bastano un paio di minuti per lato.

Ingredienti (per 4 persone):

3 melanzane tonde

80 g di mandorle spellate

3 cucchiai di pecorino grattugiato

100 g di pangrattato

1 cipolla rossa tipo Tropea

1 spicchio di aglio

1 ciuffetto di prezzemolo tritato

qualche fogliolina di timo

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

olio di semi per friggere

Preparazione:

Cominciamo pulendo e tritando finemente la cipolla. Soffriggiamola in una padella antiaderente con 2 cucchiai di olio extravergine e lo spicchio di aglio. Quando diventata dorata aggiungiamo anche il pangrattato e le mandorle tritate grossolanamente al coltello. Lasciamo tostare per qualche minuto e teniamo da parte.

Poi puliamo le melanzane e tagliamole a fette spesse circa mezzo centimetro. Dopo aver pulito la padella di prima, versiamo l’olio di semi (arachidi o mais) e quando ha preso calore cominciamo a friggere le fette di melanzana facendole dorare su entrambi i lati. Tiriamole su con un mestolo forato e scoliamole su un vassoio coperto con carta assorbente da cucina.

In una ciotola mescoliamo il pangrattato e le mandorle tostate con il resto dell’olio di oliva, la cipolla, il pecorino. Insaporiamo con un pizzico di sale, qualche macinata di pepe fresco, prezzemolo e foglie di timo tritate insieme.

Appoggiamo un cucchiaio di ripieno su ogni fetta di melanzana, quindi arrotoliamo come se fosse un involtino e chiudiamo.

Appoggiamo tutti gli involtini di melanzane alla siciliana in una teglia leggermente unta uno al fianco dell’altro. Spolverizziamo con il ripieno rimasto, ancora un filo d’olio e cuociamo nel forno preriscaldato a 190° per 25 minuti.

Quando gli involtini sono pronti, sforniamoli e poi decidiamo se portarli in tavola ancora caldo oppure a temperatura ambiente, vanno bene in ogni caso.