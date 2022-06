Ex naufraga dell’Isola dei Famosi tradita dal fidanzato? Ecco la verità

Spunta la verità sul presunto tradimento ricevuto dalla nota ex naufraga dell’Isola dei Famosi, parla la diretta interessata e spiega tutto.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi continua a far parlare di sé. Tra gossip che si intrecciano in Honduras e in Italia, il reality ha portato alla ribalta vecchie leve della tv come anche nuovi volti ancora poco conosciuti. Come sempre, un’esperienza del genere accende i riflettori sul vippone di turno che si trova bagnato da una nuova ondata di popolarità.

Questo però, non sempre è una fortuna. A volte infatti, proprio questi volti noti si trovano al centro di paparazzate e notizie che i telespettatori attendono con ansia per scoprire qualcosa di più della loro vita al di fuori del reality. Parliamo oggi di una delle concorrenti dell’ultima stagione ancora in corso: Roberta Morise. Showgirl e conduttrice televisiva, ha partecipato per un periodo non lunghissimo, ma ha tirato fuori la grinta necessaria per scontrarsi in una dura prova del fuoco, che le ha lasciato anche una profonda ustione.

Roberta Morise, oltre alla vita professionale, ha sempre attirato la curiosità anche per la sua vita sentimentale. Per un periodo di tempo è stata infatti, legata sentimentalmente a Carlo Conti con il quale però la storia non ha trovato futuro. Negli ultimi tempi invece la naufraga ha intrapreso una relazione con un imprenditore, che ha fatto molto parlare di sé. Ecco la verità.

Roberta Morise tradita? Parla Aida Yespica, la possibile “amante” dell’imprenditore

La Morise in queste settimane, dopo l’esperienza in Honduras è finita al centro del gossip per un presunto tradimento da parte del compagno Giulio Fratini. Quest’ultimo, stando alle voci, sarebbe stato visto in compagnia di un’altra nota showgirl, Aida Yespica e la notizia ha destato immediatamente molto clamore. Ma che cosa c’è di vero in tutto questo?

Ci ha pensato proprio la donna chiamata in causa a chiarire il tutto, perché nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive al portale ThePipol Gossip, parlando espressamente della situazione. Mentre una ex naufraga si è appena sposata, in questo caso invece non tirava una buona aria. In realtà, dalle sue parole emergerebbe che la showgirl ed ex naufraga anche lei, non fosse neppure al corrente di quanto accaduto. “Sto scoprendo questa notizia da te“, ha risposto la Yespica all’intervistatore che le chiedeva la sua versione.

“Sono senza parole! Non è assolutamente vero, non ho mai avuto niente a che fare con lui“, ha rivelato con molta franchezza al portale, spiegando di non aver neppure mai visto di persona l’imprenditore. Insomma le domande sarebbero arrivate dritte al punto, per smontare un gossip che stava prendendo il sopravvento alle spalle della povera Roberta Morise senza alcun fondamento. “Davvero, non so nulla, è tutto fake“, ha confermato Aida Yespica a ThePipol. Non si sa quali siano attualmente i rapporti tra la showgirl ed il compagno dunque, a seguito di questo trambusto ma naturalmente vi terremo aggiornati.