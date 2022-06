Belen e Stefano De Martino escono allo scoperto: l’inequivocabile messaggio

By

Belen e Stefano De Martino non hanno alcuna intenzione di nascondersi. La coppia ha lanciato un’inequivocabile messaggio che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, inutile negarlo, sono da anni tra le coppie più chiacchierate dagli utenti della rete che si sono appassionati alla loro storia d’amore che tutto è tranne che noiosa. Condita sempre con numerosi colpi di scena.

I due, dopo aver vissuto un ritorno di fiamma nel 2019, l’anno successivo hanno deciso di separarsi e sembravano aver voltato pagina in maniera definitiva. Tant’è che lei ha avuto anche una figlia da Antonino Spinalbese. Gli utenti della rete, a cui nulla sfugge, ci hanno però visto lungo e a questo addio non hanno mai creduto fino in fondo ed avevano ragione.

Da quel momento sono iniziate le prime paparazzate insieme, ma loro continuavano a negare ogni cosa ricordando che essendo i genitori di Santiago De Martino era normale avere un rapporto civile, ma i fan hanno continuato a non crederci ed hanno fatto bene perchè avevano ragione da vendere.

Tant’è che Belen e Stefano hanno ammesso il ritorno di fiamma e non solo. Nelle scorse ore un gesto inequivocabile ha parlato chiaro.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il gesto parla chiaro: tutto come prima

Nelle scorse ore Stefano De Martino e Belen Rodriguez non solo hanno fatto sognare i fan, ma hanno dimostrato una volta e per tutte che il loro amore è tornato ad essere quello di un tempo. Il motivo?

In molti lo avevano già intuito quando sulle dita di entrambi era ricomparsa la fede, ma a questo si va ad aggiungere un ulteriore tassello. Quale? Come ha fatto notare l’esperta di gossip Deianira Marzano, la coppia ha pubblicato un video, come potete notare dallo screen incorporato alla fine di questo articolo, che dimostra che si trovano nello stesso posto.

Questo vuol dire che Belen e Stefano non si nascondono più e vogliono viversi la loro relazione alla luce del sole, tornando ad essere la famiglia che erano un tempo e che in fondo sono sempre stati.

I fedeli sostenitori della coppia, infatti, non potrebbero che essere più che felici per loro beniamini in quanto hanno ritrovato l’amore di cui avevano bisogno e di cui da tempo erano alla ricerca, sperando che questa volta sia quella definitiva e che riescano a trovare un nuovo equilibrio.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono più innamorati che mai e questo gesto non dimostra altro che la loro voglia di viversi questa relazione alla luce del sole. Senza nascondersi di più e facendo vedere a tutti quanto sia forte e profondo il legame che li unisce e che li ha sempre uniti durante il corso di questi anni.