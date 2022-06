E’ stato un ballerino di Amici, poi la decisione che stravolge tutto

Che fine ha fatto? Ha iniziato la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi quando aveva 20 anni, ed è stato ballerino, coreografo e sostenitore del format. Cosa fa oggi? Scopriamolo insieme!

Ha preso parte alla seconda edizione del format “Amici Di Maria De Filippi”, prendendo la via del successo negli anni 2022-2003, nell’edizione vinta da Giulia Ottonello e che ha lanciato Ambeta Toromani nel mondo della danza classica.

In questo articolo ci concentreremo su uno dei sei finalisti dell’edizione 2002-2003 di Amici di Maria De Filippi, ossia di Federico Patrizi. Il ragazzo che si era presentato alla seconda edizione del format come ballerino ha sempre amato fare danza, fin da bambino ma nella vita non voleva limitarsi a fare solo quello.

Infatti il suo scopo era quello di diventare un artista completo, a 360° e migliorarsi in tutte le varie discipline del mondo dello spettacolo. All’interno della scuola si era dimostrato fin da subito come una persona espansiva e socievole ma allo stesso tempo schietto con un carattere particolare.

Ma cosa fa oggi Federico Patrizi?

Federico Patrizi, da Amici a Buona Domenica alla nuova vita

Dopo l’esperienza ad Amici Federico è entrato a far parte del cast di Buona Domenica. E successivamente è diventato coreografo e art director e ha fondato una società tutta sua.

Sono passati quasi dieci anni da quella prima esperienza televisiva, ad Amici di Maria De Filippi, che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo. Ma nonostante il tempo trascorso Federico Patrizi conserva ancora il suo carattere esplosivo e vulcanico.

Dopo Amici ha fatto tanti anni di Buona Domenica in Mediaset e poi è approdato in Rai. Ha anche preso parte al Grande Fratello come ballerino ed assistente coreografo. Inoltre, nella carriera di Federico sottolineiamo i vari spettacoli come osm, organizzatore di scene di massa che gli ha permesso di lavorare con grandi produzioni cinematografiche, teatri, tour.

Trasferitosi a Roma in via definitiva, l’ex ballerino di Amici ha fondato una sua società che si occupa di eventi ne mondo dello spettacolo e allo stesso modo Federico ricopre più ruoli: da direttore artistico a coreografo a organizzatore di casting per produzioni cinematografiche.