Da Amici a Buona Domenica fino ai grandi palchi: eccola oggi

Era una concorrente nella sezione canto ad Amici di Maria De Filippi, passando poi a lavorare a Buona Domenica fino a raggiungere la vetta: ecco com’è cambiata!

Ha incantato con la sua voce nella terza edizione di “Amici” condotto e creato da Maria De Filippi. Nel corso dell’esperienza al serata del noto show televisivo ha duettato con autori del calibro di Lucio Dalla e Andrea Bocelli.

Dopo essere arrivata alla sesta puntata del serale di Amici venne assunta da Mediaset per Buona Domenica” di Maurizio Costanzo, partecipando inoltre all’ultima edizione del celeberrimo “Maurizio Costanzo Show”. Stiamo parlando di Irene Guglielmi.

La donna, ha mosso i primi passi nel mondo della musica all’età di 9 anni quando la mamma, che era un’appassionata di musica, la portava a lezione di canto. Iniziando così, fin da giovanissima età, una carriera nel mondo della musica che l’ha portata a girare l’Italia ed esibirsi in prestigiosi eventi e concorsi dedicati alla sezione teen dei talenti italiani.

Arrivò nel noto programma di Maria De Filippi all’età di 20 anni con un bagaglio ricco di esperienze e tanta voglia di imparare e mettersi in gioco. Come racconta lei: “ha partecipato per un sogno di suo papà e per rendere orgogliosa la sua mamma.

Dopo il talent ha preso parte al cast di Buona Domenica e al musical Lungomare scritto da Maurizio Costanzo. Per quattro anni ha comunque continuato a vivere nel mondo dello spettacolo. Poi tutto è cambiato! Ecco cosa fa oggi

Irene Guglielmi, dopo Amici e Buona Domenica: ecco cosa fa oggi

Dopo Amici di Maria De Filippi e la collaborazione durata ben 4 anni con Maurizio Costanzo la vita di Irene Gugliemi ha subito una svolta. La donna ha dovuto ricominciare da zero, ricostruendo tutta la sua carriera.

Come prima cosa, Irene ha abbandonato Roma. Città dove aveva costruito i suoi sogni e quelli del suo babbo. Si è trasferita in Veneto grazie a una chiamata fortuita.

Dopo essere tornata per un breve periodo all’Isola D’Elba ricevette la chiamata di Gianni Caltran, con cui fece il “Maurizio Costanzo Show” per chiederle di sostituire la sua cantante nella band “La Movida band”. Fecero insieme una stagione in Sardegna e poi volarono in Veneto.

Oltre alle esibizioni con i “Movida Band”, Irene ha continuato la carriera di cantante solista girando in concerto l’Italia intera. Inoltre dal 2017 ha creato la “Spektra Shows” con cui realizza spettacoli ed eventi per locali d’intrattenimento, aziende e pubbliche amministrazioni.

Volete sapere che fine hanno fatto gli altri ex concorrenti di Amici? Ecco ad esempio cosa fa oggi Karima.