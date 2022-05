Se tra viso e collo c’è troppo contrasto applica il fondotinta così: magia!

Stai applicando il fondotinta ma non riesci a migliorare il contrasto tra il viso e il collo? Ecco come fare.

Il fondotinta, come ben sai, è la base di tutto il trucco che applicherai sul tuo viso. Se applicato correttamente, questo creerà un aspetto uniforme e naturale.

La sfumatura perciò è la chiave per ottenere un risultato da vera pro. Ci sono alcuni trucchetti che puoi usare quando applichi il tuo fondotinta.

Come eliminare il contrasto tra collo e viso utilizzando il fondotinta

È importante cercare di creare un risultato uniforme ed è altrettanto fondamentale sfumare il trucco del viso e del collo senza lasciare linee tra i due.

Mettiti davanti a uno specchio in una stanza ben illuminata e nota la differenza di tonalità della pelle tra il tuo viso e il tuo collo. A questo punto, scegli un trucco per il collo che si adatti alla tonalità della pelle del viso. Opta per un pennello grande, soffice e rotondo per applicare il fondotinta in polvere. Preleva quest’ultimo dal bordo del contenitore con un solo lato del pennello. Prendine una piccola quantità e utilizza il pennello per distribuire il trucco in modo uniforme sulla pelle.

Applica il fondotinta in polvere sul collo, lungo la linea della mascella e sotto il mento. Lavora dal mento verso la linea della mascella e poi verso il collo. Utilizza un tratto verso il basso per ridurre al minimo l’impatto del pennello sui peli del viso. Assicurati inoltre che non vi siano separazioni di colore o linee visibili tra il viso e il collo. Se scegli un fondotinta liquido, utilizza una spugna umida. Versa una piccola quantità di trucco sulla parte superiore della mano e immergi la spugna nel trucco. Stendi quindi la spugna sulla linea della mascella. Usa dei colpi verso il basso per sfumare il trucco sulla linea della mascella e sul collo. Fatto ciò, controlla che non vi siano separazioni di colori e linee visibili.

Applica dunque una leggera spolverata di cipria. Passa delicatamente il pennello sulla pelle del viso e sul bordo del collo. Muovi leggermente il pennello con un movimento circolare per mantenere intatto il fondotinta. A questo punto puoi aggiungere la terra, preferibilmente di una tonalità simile a quella del fondotinta e applicala sul collo e intorno alla mascella. Esegui un movimento circolare per far penetrare il trucco nella pelle. Spazzola lungo la linea della mascella per cancellare eventuali linee residue tra il viso e il collo.

Attenzione: la pelle deve essere sempre pulita e lavata prima di applicare il make up. Se la pelle è secca, utilizza una crema idratante a base d’acqua prima di applicare il fondotinta. Inoltre, quando si tratta di fondotinta liquido, opta per una spugna umida invece di una asciutta perché il trucco è più facile da applicare e la spugna non assorbe il make up in eccesso. Applica prima sempre il fondotinta e poi procedi con il resto della tua routine di trucco.