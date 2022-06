Hai un pelo incarnito infetto? Ecco il trattamento corretto per rimuoverlo

By

Il tuo pelo incarnito è infetto e non sai cosa fare? Ti sveliamo un piccolo trucchetto per la sua rimozione.

Chi di noi non ha avuto a che fare con un pelo incarnito almeno una volta nella vita? Alcuni di noi li hanno occasionalmente, mentre altri lottano con questo problema regolarmente.

I peli incarniti, come probabilmente sai, possono essere molto fastidiosi. Ma cosa possiamo fare se ci ritroviamo con un pelo incarnito infetto?

Come eliminare e prevenire un pelo incarnito infetto

In questo articolo vogliamo spiegarti perché compaiono questi fastidiosi peli incarniti, perché si infiammano e soprattutto cosa fare se si infettano.

Ma prima di tutto, quando parliamo di peli incarniti, a cosa si fa riferimento esattamente? Di solito i peli crescono direttamente da un follicolo pilifero, facendosi strada attraverso i pori e raggiungendo la superficie della pelle. Ma se il poro è ostruito da cellule morte, il pelo non riesce a raggiungere la superficie della pelle.

Addirittura, i peli potrebbero perfino crescere lateralmente o all’interno della pelle, risultando per l’appunto i peli incarniti. Se il pelo rimane vicino alla superficie della pelle, non dovrebbe dare troppo fastidio ma se il pelo cresce più in profondità nella pelle, potrebbe incastrarsi e iniziare a causare problemi, rischiando un’infezione.

Quest’ultima apparirà come un grosso rigonfiamento doloroso, rossastra o giallastra. A differenza di un brufolo, il pelo incarnito infetto non ha una testa bianca, anche se può presentare una macchia scura al centro. Nella maggior parte dei casi, un pelo incarnito infetto scompare da solo entro una settimana. Se te ne vuoi sbarazzare più in fretta, ci sono alcuni rimedi casalinghi a cui puoi ricorrere.

Ovviamente, se i peli incarniti non sembrano migliorare, è consigliabile rivolgersi ad un medico. Anche se a volte è difficile capire se un pelo incarnito è veramente infetto, procedi comunque idratando ed esfoliando delicatamente la zona interessata. Vediamo allora alcuni consigli per rimuovere un pelo incarnito infetto: