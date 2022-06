Follie al matrimonio di Britney Spears: il bacio saffico, il ballo in mutande e l’arresto

Il matrimonio di Britney Spears è stata una festa folle, durante la quale è successo davvero di tutto.

Britney Spears non ha perso tempo: da pochissimo la cantante si è finalmente liberata della custodia legale del padre e ha ripreso in mano la propria vita. In virtù della custodia, Britney non aveva il permesso di risposarsi, né di avere figli, ma ora le cose sono cambiate.

Il marito di Britney Spears è il modello e attore Sam Asghari. Nato nel 1994, l’uomo ha ben 13 anni di differenza rispetto alla moglie, ma sembra che questo non sia mai stato un problema per il loro amore.

I due non sono stati fidanzati a lungo: si sono conosciuti nel 2016, quando Sam era stato scelto per prendere parte a un video musicale di Britney. I due si sono fidanzati ufficialmente solo cinque anni dopo, e precisamente nel settembre 2021. Pochi mesi dopo, cioè il 9 Giugno 2022, i due si sono sposati.

Accanto a lui Britney sembra aver ritrovato serenità, stabilità e forza: milioni di fan in tutto il mondo sono felicissimi per Britney e il nuovo corso della sua vita, ma molti sono rimasti shockati da quello che è successo al suo matrimonio.

Le foto più folli del matrimonio di Britney Spears

Il matrimonio di Britney Spears è stato celebrato nella grande casa della cantante, quindi non in chiesa. Si è trattato di una cerimonia piuttosto semplice e con pochi invitati, gran parte dei quali, però, era estremamente famoso.

Il vestito da sposa di Britney Spears era un bellissimo abito a sirena con un profondo spacco laterale lungo la gamba sinistra. A disegnarlo è stata Donatella Versace, che ha presenziato al matrimonio in virtù della profondissima amicizia che da anni la lega alla cantante.

Oltre a lei c’erano Madonna, Paris Hilton e moltissime altre personalità dello spettacolo americano.

Proprio Madonna si è resa protagonista di un episodio che rimarrà sicuramente memorabile: un nuovo bacio sulla bocca con Britney Spears. Le due hanno ricreato il celebre momento degli MTV Music Awards del 2003, quando la regina del pop e la principessa del pop si baciarono davanti a milioni di telespettatori. Fa un po’ ridere il fatto che, all’epoca del bacio che diede scandalo in TV, l’attuale marito di Britney avesse solo 9 anni!

Da quanto dimostrano le fotografie scattate durante la festa Britney si è davvero scatenata come non accadeva da tempo. La cantante si è cambiata d’abito più volte (ha indossato un abitino rosso fuoco, uno verde e una cortissima giacca nera) e ha ballato scalza (praticamente in mutande) con i suoi ospiti.

Quel che è certo è che si è trattato di una vera e propria esplosione di gioia che, però, ha rischiato di essere seriamente rovinata da un evento assolutamente imprevisto e che avrebbe potuto andare a finire molto male.

Come si sa, infatti, Britney Spears è al suo terzo matrimonio. Il primo venne celebrato nel 2004 con Jason Allen Alexander e durò soltanto pochissimi mesi.

Sempre nel corso del 2004 Britney si sposò una seconda volta, con quello che sarebbe poi diventato il padre dei suoi figli: il ballerino Kevin Federline.

Il matrimonio finì appena tre anni dopo, lasciando una profonda cicatrice emotiva nella vita della Spears.

Se però Kevin Federline sembra aver messo una pietra sopra alla sua vecchissima storia con la Spears, però, qualcun altro non lo ha fatto.

Jason Allen Alexander ha infatti deciso di fare irruzione nella tenuta dove si trova la villa della Spears per entrare nella sua casa allo scopo di rovinare il matrimonio con una scenata.

L’uomo ha deciso di filmare tutto con la webcam del suo telefono realizzando una diretta sui social.

Fortunatamente l’uomo non è riuscito nel suo intento perché è stato prontamente intercettato dalla sicurezza e arrestato dalla polizia.

Probabilmente Alexander non era completamente in sé quando ha messo in atto il suo piano, dal momento che ha dichiarato durante la diretta di voler rovinare il matrimonio della ex moglie, in pratica fornendo agli agenti una prova innegabile di quello che aveva intenzione di fare.

Fortunatamente per tutti le cose non sono andate come pianificato dall’ex marito della Spears, che ha potuto godersi i festeggiamenti con l’uomo della sua vita senza brutte interruzioni.