Ecco perché il top di Beatrice Valli è l’ideale per ringiovanire il look

Non è la prima volta che ci occupiamo dello stile di Beatrice Valli (la più grande delle altrettanto note sorelle Ludovica ed Eleonora) e di certo non sarà l’ultima. Dopo il matrimonio con il suo Marco Fantini, celebrato a Capri domenica 29 maggio, appare ancor più bella con un top che lascia le spalle scoperte. Copiamola!

Che gli anni Novanta fossero tornati lo sappiamo bene da un po’ di tempo ormai. Scoprirli attraverso le influencer più amate in nuovi colori e forme creative però continua ad incuriosirci.

Il ciliegia è senza dubbio tra le tonalità più in voga dell’estate 2022 ed il top a fascia con maniche applicate, anche. In uno dei suoi ultimi post Instagram la neo sposa decide di interrompere le pubblicazioni relative al suo grande giorno per riprendere le campagne da testimonial alla Design Week milanese. Vediamo come ispirarci al suo look in pochi step.

La semplicità colorata di Beatrice Valli colpisce con il top a fascia

Si può spendere poco con Bershka che propone il mini top, in maglia, a fascia bianco a 15,99 euro o optare per il nero di H&M (14,99 euro sul sito ufficiale) e creare il più scontato e facile del match con un paio di jeans chiari ed assolutamente non attillati.

Fonte: Instagram.

Se però quello che si sta cercando è un top di livello che si distingua tra mille e che sappia valorizzare un paio di pantaloni già visti allora bisogna scegliere capi più particolari.

Il modello di Collective Label Petite è color avorio con scollo alla Bardot e maniche basse con volant. Le piccole roselline stilizzate danno un tocco romantico. Costa 43,75 euro.

Firmato Blugirl, il top a fiori in cotone ricorda la primavera. Non è esattamente come quello di Beatrice ma il mood è lo stesso. L’arricciatura sullo scollo, sulle maniche corte e sulla vita creano l’illusione ottica di un seno generoso anche nel caso non fosse così quindi si deve considerare se si ha questa mission. Il prezzo è di 161 euro su Farfetch.

Anche Shein punta sull’arricciato con un fresco color rosa intenso. Il fiocco frontale e le maniche corte che lasciano le spalle scoperte sono dettagli accattivanti e femminili che ben si abbinano con una gonna lunga coordinata ed un sandalo flat o con un pantalone leggero a vita alta come ha fatto Beatrice.

Tra i molti vip al matrimonio di una delle coppie meglio riuscite del programma “Uomini e Donne” non c’era Mara Venier che in viola abbiamo visto sfidare il sistema tv. Aurora Ramazzotti invece, con il suo abito a righe è risultata tra le ospiti meglio vestite.

Silvia Zanchi