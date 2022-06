Anticipazioni Beautiful: la mossa vincente di Sheila per uscire dai guai

Anticipazioni Beautiful dall’America. Sheila Carter riesce sempre a superare ogni ostacolo. Ecco la sua mossa vincente che cambierà le trame!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli US infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda negli USA.

Beautiful anticipazioni dagli Usa: Sheila Carter riesce ad uscire dalla prigione?

Le prossime puntate in onda negli USA di Beautiful ci riserveranno grandi sorprese. Soprattutto perché di mezzo c’è Sheila Carter (Kimberlin Brown). Scopriamo di più.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda negli USA, torneremo clamorosamente a parlare di Sheila Carter e dei suoi mille modi di riuscire a sopravvivere anche alle situazioni più spiacevoli.

Secondo le nuove anticipazioni che ci arrivano direttamente dalle puntate di Beautiful, in onda sul canale CBS in America, Sheila Carter continuerà ad essere una protagonista delle storyline della soap. Infatti, per chi ha letto le nostre anticipazioni, ciò non dovrebbe essere un clamoroso colpo di scena.

La donna, dopo aver intenzionalmente premeditato l’omicidio della nuora Steffy Forrester e aver accidentalmente colpito il figlio biologico Finn è stato condotta in carcere con il reato di omicidio e tentato omicidio. Proprio Steffy, dopo essersi risvegliata dal coma e aver recuperato la memoria aveva provato grazie all’aiuto infallibile dei genitori Ridge e Taylor, era riuscita ad incastrala.

Eppure, secondo i recenti sviluppi e la recente scoperta che vede Finn ancora vivo dal terribile accaduto, sembra proprio che la Carter non rimarrà a lungo in prigione. Non perché verrà cagionata ma perché la donna riuscirà a fuggire dalle quattro mura di detenzione!

Ebbene sì: Sheila Carter riuscirà a fuggire dal carcere. La notizia scioccante è uscita allo scoperto a causa di un presunto spoiler rivelato da Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester) sui social grazie ad una foto raffigurante un copione aperto.

Nella pagina in vista si è potuto leggere di come Brooke Logan fosse intenao a parlare col marito Ridge riguardo la latitanza di Sheila.