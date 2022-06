Insalata di quinoa, tonno e verdure: arriva l’estate, sposiamo la natura

Buona e naturale, l’insalata di quinoa, tonno e verdure è adatta non solo a chi segue una dieta vegetariana. Ed è anche velocissima da preparare

Estate, tempo di insalata di pasta, di riso… o di quinoa. Il cereale che in realtà non è un cereale, è un alimento decisamente nutriente e per questo è molto utilizzato anche nelle diete a base vegetariana. Ma in realtà l’insalata di quinoa, tonno e verdure è adatta a tutti e può diventare anche un piatto unico, da portare sul lavoro o in spiaggia per comodità.

Come si pulisce la quinoa? Prima di cuocerla (a meno di non comprare quella già precotta) abbiamo bisogno di mettere i semi in una terrina piena di acqua. Dovremo sciacquare ripetutamente, aspettando fino a quando l’acqua diventa limpida perché la quinoa è ricoperta dalla saponina, una sostanza amarognola.

Per cuocerla invece c’è un solo trucco. Ogni parte di quinoa ha bisogno di due parti di acqua: quindi per 100 grammi di prodotto ce ne servono 200 di liquido che tanto sarà assorbito in cottura.

Insalata di quinoa, tonno e verdure: la scelta degli ingredienti è importante

Per questa insalata di quinoa, tonno e verdure meglio utilizzare dei filetti di tonno conservati nei vasetti di vetro che sono anche più naturali. Se vogliamo dare una nota piccante, invece ci quello sott’olio, prendiamo il tonno al peperoncino evitando quindi il pepe nel condimento.

Ingredienti (per 4 persone)

180 g di quinoa

250 g di tonno sott’olio

300 g di pomodori datterini o pachino

150 h olive verdi denocciolate

200 gr di mais

1 cetriolo

2 zucchine

4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

foglie di basilico q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione: Insalata di quinoa, tonno

Dopo aver lavato bene la quinoa come vi abbiamo spiegato sopra, mettiamola a cuocere in circa 350 grammi di acqua. In alternativa possiamo anche usare un brodo di verdure per darle un po’ di sapore in più.

Come sapere quando è cotta? Deve aver assorbita perfettamente tutta la paste liquida, come succede con il cous cous. Diciamo che in 12-13 minuti dovrebbe essere pronta. A quel punto spegniamo, togliamo dal fuoco e lasciamola raffreddare in una ciotola

Quando è fredda, passiamo a comporre la nostra insalata. Riprendiamo la ciotola con la quinoa, poi lasciamo e tagliamo in quattro i pomodorini, peliamo e affettiamo il cetriolo riducendolo a dadini. Poi spuntiamo e laviamo le zucchine, grattugiandole con una grattugia dai fori grossi.

Aggiungiamo tutte le verdure nella ciotola versando anche il mais sgocciolato dalla sua acqua di governo, il tonno sgocciolato e spezzettato, le olive tagliate in due. Infine il condimento: una dose generosa di olio, sale fino e una macinata di pepe nero fresco. Per ultime qualche foglia di basilico spezzettato a mano. Giriamo bene e lasciamo in frigorifero fino al momento del servizio se l’abbiamo preparata in anticipo.