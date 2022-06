Giulia De Lellis rompe il silenzio: tutta la verità sul fidanzato Carlo Beretta

Giulia De Lellis torna a parlare del suo rapporto con Carlo Beretta, ecco finalmente svelata da lei la verità sulla situazione.

Nelle ultime settimane l’amatissima influencer Giulia De Lellis è rimbalzata sulle pagine di cronaca rosa per la sua situazione sentimentale. Il popolo italiano è stato sempre molto curioso di questo ambito della sua vita, considerando che l’abbiamo conosciuta proprio come corteggiatrice di Uomini e Donne e poi fidanzata di Andrea Damante. Per una come lei che sui social ci lavora è quindi normale condividere anche questo.

La notizia che aleggiava sulla sua storia d’amore era che ci fosse stato un periodo di crisi. Questo naturalmente era emerso proprio dal fatto che i follower si erano accorti di un’assenza prolungata di Carlo Gusalli Beretta, suo attuale compagno, nelle sue pubblicazioni. Negli ultimi giorni però, la crisi era stata praticamente smentita dal fatto che i due fossero insieme per un favoloso viaggio in Turchia. La preoccupazione dei fan su un allontanamento si sarebbe dunque placata, ma non si è smesso di parlare di loro. Ecco allora che, al ritorno dal viaggio, l’influencer ha deciso di prendere la situazione in mano chiarendo una volta per tutte la questione e raccontando la sua verità.

Ecco perché Carlo non compare sui social con Giulia, parla l’influencer

Per chi temeva che il cuore di Giulia De Lellis fosse spezzato, non c’è dunque da preoccuparsi. Di certo una coppia che va a fare una vacanza da sogno in Turchia non è sicuramente separata o in crisi. Proprio tramite Instagram era emerso inoltre dalle poche foto o stories insieme al fidanzato, un dettaglio che aveva intenerito i fan riguardante un particolare tatuaggio.

L’influencer ha deciso così di rompere il silenzio sulla faccenda chiarendo per una volta per tutte la situazione e mettendo a tacere le voci false che sono circolate su di lei. Sentendo l’esigenza di parlare direttamente con i fan, l’ex corteggiatrice ha pubblicato nelle sue stories più recenti un video in cui spiega come stanno le cose. “Avevo fatto 383849 storie in cui vi raccontavo di essere fidanzata. Per me scontato, per alcuni anche, ma per tanti altri a quanto pare no”, ha scritto.

I due quindi vivono felicemente la loro storia e hanno trascorso delle giornate bellissime in compagnia l’uno dell’altro. Ma qual è dunque il motivo per cui Carlo Beretta non compare quasi mai con lei su Instagram? “Lo è una persona molto riservata, ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé”, ha dichiarato l’influencer. Con un bello smacco insomma, ha ricordato molto semplicemente che si può avere un amore bellissimo anche senza per forza sbandierarlo sui social.