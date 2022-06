“Un anno, un mese e un giorno”: così Giulia De Lellis smonta il gossip

Nelle ultime ore sul profilo Instagram di Giulia De Lellis compaiono le conferme che smonterebbero il recente gossip: la sua situazione amorosa.

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più amate del momento e la sua pagina Instagram è a dir poco seguitissima. Basta pensare che ha raggiunto attualmente la cifra stratosferica di 5,2 milioni di follower, degna delle migliori popstar insomma. Lei deve la sua notorietà sicuramente al programma Uomini e Donne, dove nel 2015 scese la scalinata in veste di corteggiatrice di Andrea Damante.

La relazione col tronista però, durò soltanto fino all’estate del 2018 e dopodiché la De Lellis è iniziato un periodo di altri flirt noti, come quello col cantante Irama e con Andrea Iannone. Dopo un ritorno di fiamma provvisorio con Damante, Giulia però ha trovato il vero amore: Carlo Gusalli Beretta. La notorietà dell’ex corteggiatrice nel frattempo è aumentata esponenzialmente, tra partecipazioni a reality e programmi tv fino alle collaborazioni sempre più importanti con brand di moda e beauty.

Non mancano per lei anche le conduzioni: nel 2021 è diventata infatti la timoniera del programma Love Island di Discovery Plus e Real Time. Insomma una vita pienissima e sempre sotto ai riflettori per Giulia, durante la quale è emersa man mano l’ufficializzazione della sua ultima love story. Lei e Carlo sono apparsi insieme in diverse stories fin quando la notizia della loro convivenza è diventata ormai pubblica. Negli ultimi tempi però era aleggiato un gossip su di loro secondo il quale sarebbero in crisi, ma scopriamo la verità.

Tatuaggio di coppia e vacanze in Turchia, Giulia e Carlo sono più uniti che mai

Come spesso accade, il mondo degli attentissimi fan social sul web potrebbe arrivare a travisare le situazioni. Le voci infatti, sarebbero state dettate semplicemente dal fatto che proprio sulle pagine Instagram, la coppia di Giulia e Carlo non compariva più insieme da un po’ e lei nel frattempo ha ricevuto un’altra proposta di matrimonio. Ma davvero dobbiamo ancora credere che solo perché non si rende pubblico ogni singolo momento insieme si debba gridare subito alla crisi?

Ci ha pensato la De Lellis in queste ultime ore a smentire qualunque tipo di gossip sulla sua situazione amorosa: lei e il fidanzato sono più innamorati e felici che mai. A dimostrarlo è il ritorno di lui nelle stories di lei, che raccontano del recente viaggio in Turchia della coppia. “Ogni tanto si fa fare una foto l’amore mio“, ha scritto l’influencer come didascalia.

Ma è proprio dagli scatti più recenti che è emerso un dettaglio ancora più romantico, perché stando a quanto rivelato da VeryInutilPeople il tatuaggio che compare nel selfie sul braccio di Giulia riporta la stessa scritta di uno che ha anche Carlo. “Un anno, un mese, un giorno“, si legge nella frase e come potrebbe essere più chiara di così?