Proposta di matrimonio social per Giulia De Lellis: la reazione dei fan

Giulia De Lellis ha ricevuto delle proposte inaspettate di matrimonio e la reazione dei suoi fedeli sostenitori sui social non è tardata ad arrivare.

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei personaggi più amati dagli utenti della rete. La bella esperta di tendenze ha trovato una certa popolarità grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove all’interno degli studi Elios di Roma è riuscita a conquistare il cuore di Andrea Damante. La loro storia d’amore non è terminata come si aspettavano, ma il sentimento che il pubblico provava nei suoi confronti è rimasto invariato fino ad oggi.

Tant’è che sotto all’ultimo post pubblicato da Giulia, non è sfuggita loro la proposta di matrimonio. Anzi, faremmo bene a dire due proposte di matrimonio che hanno scatenato una certa reazione tra i suoi fedeli sostenitori.

Giulia De Lellis ha ricevuto una proposta di matrimonio inattesa. Così come inattesa è stata la reazione dei suoi fan a cui nulla sfugge, stando attenti ad ogni minimo dettaglio che vede protagonista la loro beniamina.

Giulia De Lellis: la proposta inaspettata scatena gli utenti della rete

Giulia De Lellis, che ha mandato in tilt gli utenti del web grazie al suo ultimo accessorio da paura, ha prestato sul suo profilo Instagram l’ultima collezione di Tezenis, il brand per la quale collabora da anni in vista della collezione estiva.

Lo scatto esalta tutta la sua bellezza. Tant’è che stato apprezzato e non poco dai suoi fedeli sostenitori e per questo motivo, seppur in maniera ironica, uno di loro ha chiesto a Giulia di sposarlo: “Sposami, ti amo” gli ha scritto e il commento non è passato inosservato da parte di un altro fan dell’esperta di tendenze che ha confidato in maniera ironica di essere geloso di questa proposta ricevuta e così ha pensato di farne anche lui una, chiedendo la sua mano. “Sposami, ti amo. Mi fai diventare geloso“ le ha scritto, ma almeno per il momento la De Lellis ha preferito non rispondere a nessuno dei due.

Giulia De Lellis ha occhi solo per Carlo Beretta, l’amore della sua vita. I due stanno insieme ormai da qualche tempo e giorno dopo giorno preferiscono non dare adito ai gossip sul loro conto, mantenendo privata la loro relazione e condividendo con i loro fedeli sostenitori soltanto lo stretto necessario, ma alcuni sperano che la tanto attesa proposta di matrimonio a sorpresa possa arrivare dall’imprenditore e non da altri fan, vedendo la loro beniamina coronare il suo sogno d’amore.

Prima o poi siamo sicuri che succederà e quel giorno, tutti i suoi fan saranno pronti a fare il tifo per lei come hanno sempre fatto dal suo esordio fino ad oggi.