Pesce del nord, ricetta del sud: una ricetta così speciale

Può sembrare incredibile ma vi dimostriamo come un pesce del Nord Europa diventa una ricetta tipica siciliana con poche mosse: è lo stoccafisso alla ghiotta

Nei Paesi del Nord Europa lo chiamano stoccafisso, nel Sud dell’Italia molti invece lo definiscono pesce stocco ma il significato è lo stesso.

Oggi prepariamo insieme lo stoccafisso alla ghiotta un piatto della cucina tipica siciliana, moto facile ma super buono.

Stoccafisso alla ghiotta, anche per condire la pasta

Come succede per molte ricette povere e popolari, questo diventa un piatto unico ma anche un pasto completo. Usiamo parte del sugo per condire la pasta, una bontà assoluta.

Ingredienti (per 4 persone)

1,2 kg stoccafisso

10 patate medie

1 cucchiaio capperi dissalati

150 g olive nere denocciolate in salamoia

1 cipolla bianca

1 costa di sedano

1,6 l di passata di pomodoro

6 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Partiamo dalla preparazione dello stoccafisso. Dobbiamo ammollarlo bene in una terrina con acqua, lasciandolo a bagno per almeno 1 ora. Poi con precisione eliminiamo tutte le spine aiutandoci con una pinzetta e tagliamolo a pezzi.

Quanto devono essere grandi? Diciamo di dimensione media, 8-9 centimetri di lunghezza per 5-6 centimetri di larghezza. Dopo aver sciacquato bene lo stoccafisso sotto l’acqua corrente, asciughiamolo con la carta assorbente da cucina e teniamolo da parte.

A quel punto passiamo alle patate. Dobbiamo sbucciarle, lavarle e asciugarle con un panno da cucina. A seconda della loro grandezza possiamo lasciarle intere oppure tagliarle in due cercando però di fare in modo che siano pezzo regolari e simili per avere una cottura uniforme.

Prendiamo una padella, versiamo 2 cucchiaio di olio d’oliva e appena ha preso calore mettiamo a cuocere le patate fiamma medio-alta, con un pizzico di sale. Devono essere rosolate, quindi almeno 15-20 minuti prima di spegnere. Appena sono pronte, versiamole in una ciotola.

Usando la stessa padella, rosoliamo anche i pezzi di stoccafisso. In questo caso bastano 10 minuti, sempre a fiammo medio-alta, perché poi ci sarà una seconda fase di cottura. Spegniamo e teniamo da parte pure questo.

Poi prendiamo un tegame grande, in grado di contenere patate, pesce e tutto il condimento dello stoccafisso alla ghiotta. Versiamo 3-4 cucchiai di olio extravergine, scaldiamolo bene e poi facciamo soffriggere la cipolla e la costa di sedano tritati finemente.

Un paio di minuti e aggiungiamo i capperi dissalati e le olive nere senza nocciolo, ma intere. Uniamo anche la passata di pomodoro, regoliamo di sale e pepe nero macinato fresco, facendo

cuocere a fiamma bassa per 30 minuti. A quel punto aggiungiamo anche le patate e dopo 15 minuti pure lo stoccafisso a pezzi.

Se vediamo che la passata si asciuga troppo allunghiamo con un paio di mestoli di acqua e andiamo avanti a fiamma bassa per 20 minuti. Non dobbiamo girare con un cucchiaio di legno, ma solo muovendo il tegame.

Capiremo che è pronto, quando affondando i rebbi della forchetta in una patata entrano senza problemi. Spegniamo, lasciamo riposare 10 minuti e portiamo in tavola.