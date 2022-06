Sei molto alta? Ecco cosa potresti indossare per valorizzare il tuo corpo

By

Anche le donne slanciate hanno bisogno di consigli di stile per esaltare le loro forme, c’è poco da fare, quindi ecco alcuni trucchi che puoi mettere in pratica se sei alta per valorizzare il tuo fisico.

Essere alte è motivo di vanto per molte donne. C’è chi pagherebbe per avere 15 cm in più (e cerca di ovviare con i tacchi). Eppure ti diamo una notizia: anche chi è alta deve saper valorizzare le sue misure.

Certo, è più facile cercare di armonizzare forme su un corpo slanciato, penserai. Ma non sempre è così.

Ci sono donne che sono molto alte – almeno molto di più rispetto alla “media” – e che non si sentono esattamente a loro agio. Può sembrare strano, ma è esattamente così.

Se è vero che altezza mezza bellezza, lo è anche che a volte essere alte significa anche vedere le maniche troppo corte, le minigonne troppo mini e chi più ne ha più ne metta.

Ecco che quindi bisogna sapere cosa indossare e, soprattutto, come farlo. Quindi cosa puoi indossare se sei molto alta per valorizzare il tuo fisico?

Come valorizzare il tuo fisico se sei molto alta

Il primo consiglio che vogliamo darti se sei molto alta e vuoi valorizzare il tuo fisico è spezzare la figura.

No quindi a look monocromatici e sì a colour block ad esempio. Scegliamo colori forti – e complementari – da indossare nella parte superiore ed in quella inferiore del corpo e le due “zone” saranno divise visivamente e così tutta la figura apparirà più armoniosa.

Un trucco? Opta per colori chiari ed accesi nella zona che vuoi valorizzare e per colori scuri e neutri nella parte che invece vorresti camuffare perché ha qualche difetto che vorresti nascondere.

Un altro consiglio? Punta moltissimo sulle fantasie, ma fallo bene e con parsimonia. No a stampe che si sviluppano verso l’alto, ad esempio, come le linee verticali. Sì, invece, a stampe orizzontali e, soprattutto, non troppo grandi.

Occhio anche ai tessuti: se sei molto alta dovresti evitare quelli di troppo, prediligendo lunghezze midi ed anche mini.

Soprattutto nel caso in cui tu abbia della gambe molto slanciate, perché non metterle in mostra optando per minigonne e shorts?

Cerca di evitare quanto più possibile abiti molto lunghi (specialmente se sono anche molto larghi). Se vuoi indossarne uno che arrivi almeno fino alla caviglia, spezza la figura con una cintura in vita.

Per quanto riguarda jeans e pantaloni, come orientarsi verso la scelta giusta? Opta per cropped pants, risvoltini e comunque tagli alla caviglia.

E quale modello scegliere? Questo dipende dal tipo di fisico che hai. Ad esempio, se sei molto slanciata andranno benissimo anche jeans e pantaloni skinny, altrimenti anche dei pantaloni palazzo andranno benissimo.

Attenzione a come utilizzi la vita alta, perché potresti far apparire le gambe troppo lunghe – anzi, ancora più di quanto siano – rispetto al busto e sembrare così sproporzionata.

Anche gli accessori ovviamente hanno il loro peso e spesso non sono meno importanti dei capi che indossi.

Se sei una fan dei cappelli, come per le fantasie, cerca di evitare berretti che si sviluppano verso l’alto e punta su cappelli come i baschi, ad esempio.

E per quanto riguarda le scarpe, spesso le migliori amiche delle donne? Andranno benissimo anche i tacchi, quindi non ascoltare chi dice che essendo tu già alta dovresti abolirli dal tuo guardaroba, anzi se ti fanno sentire a tuo agio, indossali ogni volta che desideri.

Ovviamente però se sei già altissima cerca di prediligere altezze midi. Anche dei cuissardes sono indicatissimi per mettere in risalto le gambe (ovviamente non in questa stagione).

Vuoi altri consigli? Prendiamoli dalle celeb più famose ed iconiche del mondo. Ad esempio, la super modella Karlie Kloss – alta ben 187 cm – è solita optare per longuette, che rendono la sua figura ancora più slanciata.

E non solo, perché a quanto pare ama anche le giacche lunghe, che rendono la sua figura ancora più proporzionata.

Un’altra supermodel iconica è Gigi Hadid. Come ama vestirsi? Con dei pantaloni a zampa, oppure dei jeans skinny (che abbiamo detto che esaltano tantissimo chi è già alta di natura, come lei che arriva a 179 cm).

E ancora, Gwendoline Christie – una delle donna più alte di Hollywood con i suoi 191 cm – ha messo in pratica un trucco geniale: spostare l’attenzione sulla parte alta del suo corpo. Ecco che l’attrice spesso opta per bluse, colori accesi, stampe nella parte superiore.

Taylor Swift – che arriva a toccare i 180 cm – ha deciso di mettere in pratica l’ultimo consiglio che abbiamo dato, optando per degli stivali alti, da abbinare ad uno shorts.

Infine Nicole Kidman, alta anche lei 180 cm, in varie occasioni ha scelto lunghezze asimmetriche, che esaltano tantissimo la sua altezza.

In ogni caso, se hai anche le spalle larghe, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarti utile.

Adesso comunque sappiamo che anche le donne alte necessitano di consigli sugli outfit.