Doppio mento? Il trucco per nasconderlo è a portata di trousse!

Hai il doppio mento e non sai come sbarazzartene? Tranquilla non devi ricorrere alla chirurgia, la soluzione è nella tua trousse dei trucchi.

Se ultimamente ti sei accorta di avere un doppio mento, innanzitutto vogliamo rassicurarti, non sei l’unica.

Con l’aumento delle videochiamate e dei selfie, sei sicuramente più consapevole del doppio mento. Indipendentemente dal peso, la parte inferiore del viso inizia a perdere elasticità con l’avanzare dell’età, portando a un sotto mento sempre più evidente.

Nascondi il doppio mento una volta per tutte

Anche se i massaggi facciali possono aiutare a rassodare l’area, da soli non sono sufficienti per risolvere il problema.

A volte è necessario un rimedio più rapido e proprio per questo motivo puoi ricorrere al tuo meraviglioso make up. Perciò segui i nostri consigli per ottenere un viso più scolpito in un batter d’occhio.

Sfuma bene per eliminare il doppio mento

Come prima cosa, ricordati che tutto il trucco deve essere ben sfumato, quindi è importante iniziare con una base omogenea. La sfumatura è un passaggio cruciale, quindi va eseguito nel miglior modo possibile. Il mento e il centro del collo devono apparire mimetizzati e più profondi rispetto ai lati del collo e della mascella.

La sfumatura aiuterà a garantire una finitura più naturale e senza interruzioni. “Se necessario, si può anche passare sopra il prodotto con il pennello da fondotinta, senza aggiungere altro prodotto, per sfumare e creare un bellissimo effetto leggiadro e brioso.

Evita i riflessi intorno alla mascella

Anche se una terra scintillante può essere lusinghiera su alcune parti del viso, bisogna fare attenzione a dove cadono le particelle lucide. Evita quindi prodotti come il bronzer o un prodotto per il contorno che includa dei brillantini. Qualsiasi prodotto con proprietà che riflettono la luce attirerà l’attenzione su quell’area.

Decidi dove vuoi che il viso si interrompa

Per nascondere il doppio mento, devi decidere dove vuoi che il viso si fermi. Ti suggeriamo di arrivare poco prima che l’ombra naturale inizi a scendere. E’ necessario ombreggiare leggermente quest’area, aumentando gradualmente la profondità man mano che si sfuma verso il collo. Per questo processo, ti suggeriamo di usare un pennello angolato.

Evidenzia i punti alti del viso

Evidenziando altre aree del viso per portare l’attenzione verso l’alto, si distoglie l’attenzione dal doppio mento. Quindi potresti abbronzare o contornare gli zigomi, il naso e la parte superiore della fronte, applicando il fard sopra le mele delle guance e sfumando verso l’attaccatura dei capelli.