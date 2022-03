Vuoi far sembrare i tuoi zigomi più alti? Copia il make up di Giulia Salemi

Se vuoi far apparire i tuoi zigomi più alti, prova a copiare il make up di Giulia Salemi e non te ne pentirai.

Avere gli zigomi alti è il sogno di moltissime donne. Certo, alcune li hanno per natura (e sono fortunatissime), altre devono darsi una mano da sole. Come? Con il trucco.

L’ormai famosissima tecnica del contouring permette a tutte le donne di scolpire il proprio viso, modificando i lineamenti a proprio piacimento.

Vuoi far apparire il naso più sottile? Vuoi far sembrare i tuoi occhi più allungati? E ancora, vuoi avere gli zigomi più alti senza ricorrere alla chirurgia? Usa il contouring, che per te sarà come una bacchetta magica.

Il problema, però, è sempre lo stesso: tutto ciò che va fatto quando si parla di beauty deve essere fatto bene, altrimenti è meglio non farlo e mantenere un’immaginare “nature” (che tra l’altro spesso non guasta).

Se però vuoi applicarlo per far sembrare i tuoi zigomi più alti, puoi prendere spunto da Giulia Salemi, la “regina del contouring”.

Il make up di Giulia Salemi per far apparire i tuoi zigomi più alti

L’abbiamo vista al Gf Vip (due volte, la prima nel 2018 e la seconda lo scorso anno) ed ha sempre sfoggiato un make up impeccabile (soprattutto nell’ultima edizione).

Il make up di Giulia Salemi riesce a mettere in risalto i punti giusti ed a nascondere i piccoli difetti che tutte noi abbiamo. Ma come puoi riproporlo? Te lo spieghiamo noi.

La prima cosa da fare è scegliere i giusti “attrezzi del mestiere”, che saranno fondamentali per noi e che possiamo così riassumere:

Due diverse nuance di fondotinta (una più chiara ed una più scura)

Blush

Cipria

La prima cosa da fare comunque è sempre applicare la crema idratante (oppure comunque tutto ciò che la nostra beauty routine prevede) perchè se la nostra pelle non è pronta ad accogliere il trucco, tutto ciò che faremo dopo non sarà efficace al 100%.

Fatto ciò dobbiamo partire dal fondotinta più chiaro, che dovremo stendere su tutto il viso (ovviamente dovrà essere della tonalità giusta per noi e, quindi, di un colore non troppo differente da quello della nostra carnagione per evitare l’effetto mascherone).

Possiamo applicarlo con il pennello per una migliore stesura, ma anche con le dita, è una scelta personale che non può essere assolutamente criticata.

Fatto ciò, dobbiamo stendere il correttore, per nascondere eventuali occhiaie e borse sotto gli occhi, che potrebbero essere antiestetiche, attirare l’attenzione nei punti sbagliati e rovinare l’effetto finale.

A questo punto possiamo passare a quello più scuro, che dovremo applicare sotto l’osso zigomale. Come fare ad essere precise? Dobbiamo proprio seguire la forma dell’osso anzichè andare a mano libera, inciampando in errori e sbavature.

Come possiamo fare? Partiamo dal naso e andiamo verso la parte più bassa della tempia. Sfumiamo poi verso la mascella ed il giorno è fatto.

Un altro consiglio: se non hai due fondotinta differenti, puoi anche usare il correttore, il risultato sarà comunque lo stesso, oppure una terra, purchè non sia luminosa.

Il nostro fine è comunque sempre quello di giocare sul chiaro – scuro per creare sul nostro viso delle “ombre” che andranno a definire i punti che vogliamo mettere in risalto ed a nascondere le nostre imperfezioni.

Fatto, ciò dobbiamo passare ad altro step fondametale: scolpire. Come si fa? Con il blush. Sarà preferibile usare quello in polvere perchè si sfuma meglio, ma comunque anche nel caso usassimo quello liquido, basta fare attenzione a come lo si usa.

Per applicarlo, usiamo un pennello grande: previa eliminazione di eccessi, possiamo applicare il nostro prodotto sulle guance e sfumarlo partendo dalla tempia per poi continuare su zigomo e mascella.

Attenzione: non sorridere quando lo applichi. Ti hanno sempre raccontato una bufala, questo non è un metodo giusto, ma anzi in così facendo rischierai di applicare il blush troppo in alto e addio contouring.

Il blush va sfumato comunque benissimo, perchè non vogliamo assolutamente riprodurre l’effetto clown. Quale tonalità scegliere? Dipende dal tipo di carnagione e di sottotono.

In linea di massima possiamo dire che chi ha la pelle abbastanza scura può usare le tonalità bronze, dorate, quasi aranciate, chi invece ha la pelle chiara dovrebbe prediligere i toni pesca e albicocca. In ogni caso, il rosso va applicato di sera e ma di giorno, quando invece sono preferibili tutte le altre tonalità.

Se hai la pelle chiara, puoi consultare la nostra guida per scegliere il blush e l’illuminante giusti per te.

Fatto ciò, dobbiamo anche fissare il blush (che, come tutte le cose belle, non dura per sempre). Come fare? Con la cipria trasparente, che dovremo applicare esattamente sopra e tamponare.

Infine, possiamo passare a creare un punto luce, con l’illuminante ad esempio, ma anche con della cipria luminosa. Dove va stesa? Sulla parte dello zigomo “sporgente” per intenderci, ma anche sotto gli occhi.

Ovviamente poi per completare il make up possiamo valutare di applicare l’illuminante anche in altre zone del viso (come il naso, l’arcata sopraccigliare, il dotto lacrimale, la fronte e così via), ma questo dipende dall’effetto finale che desideriamo ottenere e, soprattutto, da quali sono i punti che vogliamo mettere in risalto.

Esistono comunque dei consigli che arrivano dai make up artist di tutto il mondo e che ci possono aiutare nel nostro lavoro, per creare le sfumature giuste.

La prima cosa da fare è scegliere bene le tonalità dei prodotti, come abbiamo già accennato in precedenza. Il fondotinta più scuro – oppure la terra – non deve mai essere più scura di un paio di tonalità rispetto al colore dell’incarnato.

Anche l’illuminante deve essere scelto in base a pelle e sottotono (ed anche questo lo abbiamo già anticipato), ma bisogna tenere sempre a mente che quando si usa nell’ambito del contouring non deve mai essere troppo chiaro e neanche perlato perché altrimenti rifletterebbe la luce anziché catturarla.

A questo punto, ti sveliamo un altro piccolo grande segreto: per non sbagliare sull’accostamento illuminante / fondotinta, si possono acquistare prodotti già abbinati nelle tonalità chiaro / medio e medio / scuro.

Il fondotinta scuro – oppure la terra mat – che dovrà creare i famosi chiaro scuri deve essere applicata con un pennello piccolo, perchè le linee che andrà a creare devono essere decise, ma non troppo ampie.

Sfumare è importantissimo, non è un passaggio secondario, oppure di poco conto, come moltissime donne credono. Se lo facciamo male, il risultato saranno ombre messe a caso e non definite e quindi, anche in questo caso, addio contouring.

L’ultima regola è che, soprattutto quando si è alle prime armi, non bisogna mai esagerare con i colori e con la quantità. In questo caso, less is more, almeno quando non si prende la mano. Meglio aggiungere colore che toglierlo.