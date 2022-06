Allerta capelli ispidi in estate: apri il frigorifero, potrai creare maschere top a costo zero

Non sai come riparare la tua chioma durante le giornate più calde? Proteggila con questa tipologia di maschere per capelli.

Quante di noi sognano di ritrovarsi con dei capelli sani e voluminosi anche in estate? Infatti la nostra chioma può risentire delle calde temperature.

Tra forfora, sudore e tanto altro, i nostri capelli ne devono passare tante. Ma sei sicura che le hai provate tutte per proteggere i tuoi capelli durante la stagione estiva?

Prova le maschere per capelli per proteggere la tua chioma durante l’estate

Il modo migliore per proteggere la tua chioma dalle elevate temperature e da altri fattori come forfora, cuoio capelluto oleoso e crespo, è l’utilizzo delle maschere per capelli.

Queste ultime sono perfette per riparare i danni e ripristinare la salute dei capelli. Tra i loro benefici: riducono il crespo e la caduta dei capelli, idratano il cuoio capelluto e rinforzano la chioma, rendendola morbida e lucente. Per questo motivo ti elenchiamo alcune maschere fai da te che ti eviteranno di farti spendere un patrimonio e al tempo stesso riusciranno a proteggere i tuoi capelli.

Maschera all’avocado

L’avocado è un ottimo balsamo. Quest’ultimo infatti, considerato una delle migliori maschere per capelli per l’estate, riesce a nutrire i capelli, lisciandoli e donandogli lucentezza. Procedi Schiacciando un avocado e mescolandolo con un cucchiaio di tè verde e un po’ d’acqua. A questo punto applicalo sul cuoio capelluto e sui capelli e lavalo dopo 30 minuti.

Trattamento per capelli con la maionese

Ebbene sì, anche la la maionese può rivelarsi molto utile per la tua chioma, soprattutto durante la stagione estiva. Basta mescolarla con il balsamo e applicarla sui capelli per 30 minuti prima di lavarli via con lo shampoo.

Maschera all’amla

Strano ma vero, l’amla è l’ingrediente più comune nelle maschere per capelli. Per preparare questa maschera, non devi fare altro che prendere una manciata di amla essiccata e macinarla in una pasta fine. Applicala poi sui capelli e risciacqua dopo 15 minuti.

Maschere per capelli al latte

Il latte è stato da sempre utilizzato per le maschere per capelli. Infatti, si tratta di un ingrediente per migliorare la qualità e la salute dei capelli. Aggiunge lucentezza e dà volume ai capelli. Sciacqua la tua chioma con il latte dopo lo shampoo e lascialo agire per almeno cinque minuti prima di lavarlo.