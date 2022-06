Michelle Hunziker non si nasconde più! La conduttrice di Striscia La Notizia ha vuotato il sacco in diretta, rivelando tutta la verità su quanto accaduto lontana dalle telecamere di canale 5.

Michelle Hunziker è tornata da qualche tempo a questa parte, dopo la messa in onda del suo one woman show Michelle Impossibile, sul piccolo schermo degli italiani al timone di Striscia La Notizia.

La conduttrice è una delle più amate del noto tg satirico e per questo motivo il suo ritorno è stato accolto di buon grado dai telespettatori che durante il corso della messa in onda di uno degli ultimi appuntamenti di tutto si sarebbero aspettati tranne che la confessione fatta in diretta tv.

Ebbene sì la conduttrice ha stupito i suoi fedeli sostenitori come soltanto lei sa fare e durante il lancio di un servizio ha ammesso di aver ceduto alla tentazione, ma con o senza quest’ammissione il pubblico non cambia di certo l’opinione che ha di lei in quanto resta una delle migliori professioniste su cui il mondo dello spettacolo possa fare affidamento.

Michelle Hunziker ha confessato tutto a Striscia La Notizia, confermando quanto aveva detto tempo fa sua figlia Aurora Ramazzotti.

Striscia La Notizia: Michelle Hunziker lo svela in diretta per la prima volta

A Striscia La Notizia, Michelle Hunziker, che di recente ha fatto una dedica inaspettata, poco prima del lancio del servizio di Fatti e Rifatti, la rubrica che si occupa di rivelare al grande pubblico i presunti ritocchini fatti dai personaggi più amati dal mondo dello spettacolo, ha rivelato di aver ceduto anche lei alla tentazione e di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo nonostante nessuno se ne sia mai accorto prima.

A rivelare il tutto per la prima volta, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è stata sua figlia Aurora Ramazzotti, che potrebbe assistere a nuove entrate nella sua famiglia, durante la messa in onda di Michelle Impossibile ma nelle scorse ore anche la conduttrice ha ammesso tutto in diretta confidandolo per la prima volta al grande pubblico.

Michelle Hunziker si è rifatta il seno e questa volta a dirlo è stata proprio lei durante il corso della messa in onda di Striscia La Notizia, rivelando di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo dopo aver partorito per ben tre volte: ‘Ormai sono poche quelle che si salvano, anche io dopo 3 allettamenti’.

Un dettaglio, questo, di cui nessuno si era accorto ma che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori che ora hanno avuto modo di poterla apprezzare più di prima proprio grazie alla sua onestà in quanto molte sue colleghe sembrano quasi vergognarsi di essersi rivolte al chirurgo per modificare qualche aspetto del proprio corpo che proprio non le convinceva.

Michelle Hunziker lo ha confidato a Striscia La Notizia approfittando del lancio di un nuovo servizio di Fatti e Rifatti, ammettendo di averlo fatto anche lei.