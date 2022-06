Realizza il perfetto look estivo over 40, trendy e che valorizzi la tua fisicità

È arrivato il momento di realizzare il perfetto look estivo over 40, che sia al passo con le mode del momento e che valorizzi la tua fisicità! Ma come fare? Semplice: seguendo le regole di stile targate CheDonna, che ti mostreranno com’è facile essere trendy!

Con il caldo afoso delle giornate estive spesso prediligiamo outfit che siano comodi e leggeri a quelli che siano al passo con le tendenze. Quasi come se non fosse possibile realizzare dei look che soddisfino entrambe le cose. Se vi dicessi che non è così? Che è possibile creare dei look estivi, perfetti per le over 40, che valorizzino la nostra fisicità facendoci stare bene anche in estate, mi credereste? Ebbene si, è tutto vero! Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna come fare!

Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Sarah Jessica Parker. Loro sono alcune tra le attrici che ormai hanno oltrepassato la soglia dei 40 anni, e che possiedono ancora il trono dello stile.

Con i loro look semplici ma d’effetto, si mostrano nella vita di tutti i giorni in forma smagliante e brillano di luce propria.

Ma qual è il loro segreto di stile? Mixare le tendenze del momento con capi basici e comodi!

Questo è ciò che dovremo fare anche noi, soprattutto in estate, quando il caldo afoso arriva nelle nostre città e non ci permette di vestirci come vorremmo!

Siete pronte? Iniziamo! Vediamo insieme come realizzare dei look estivi perfetti per la nostra fisicità over 40, copiando lo stile dell star di Hollywood!

Per un look over 40 estivo come Jennifer Aniston abbiamo bisogno di due cose: top basico bianco e sandalo con zeppa!

Non esiste età nella moda, esistono però dei trucchetti che se seguiti alla perfezione eviteranno di regalarci anni di età in più nei nostri look. Perché basta anche solo un piccolo dettaglio sbagliato che tutto il nostro outfit diventerà un flop!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stil targata CheDonna e vediamo 3 look estivi perfetti per la nostra fisicità over 40:

canotta morbida, pantalone dritto di cotone e sandalo espadrillas : semplice ma sempre d’effetto è l’outfit composto da una canottiera, possibilmente bianca, morbida con spallina larga, un pantalone di cotone dritto di un colore a contrasto, e un sandalo con la zeppa, magari espadrillas. Perfetto per la vita di tutti i giorni, a proposito, La t-shirt bianca è la tua passione? Ecco 3 modi per utilizzarla che non sapevi!

: semplice ma sempre d’effetto è l’outfit composto da una canottiera, possibilmente bianca, morbida con spallina larga, un pantalone di cotone dritto di un colore a contrasto, e un sandalo con la zeppa, magari espadrillas. Perfetto per la vita di tutti i giorni, a proposito, La t-shirt bianca è la tua passione? Ecco 3 modi per utilizzarla che non sapevi! camicia di cotone, jeans dritto e sandalo flat: un altro look amato dalle star over 40 in estate è quello composto da camicia di cotone oversize, jeans dritto e ciabatta flat. Semplice ma chic.

un altro look amato dalle star over 40 in estate è quello composto da camicia di cotone oversize, jeans dritto e ciabatta flat. Semplice ma chic. a tutto lino: non esiste tessuto migliore in estate del lino. Non solo è comodo ma darà al vostro total outfit un tocco chic. Realizzate il vostro look da tutti i giorni utilizzando almeno un capo di lino, che sia il pantalone, la maglia o la giacca leggera. Provate a creare un outfit ton sur ton, così da dare un tocco elegante al tutto. Chiudete l’outfit con un sandalo colorato e una borsa grande shopping bag in tinta con la scarpa. Sarete divine!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna più trendy di tutte, che ha visto i tre look estivi over 40 migliori del momento.

Alla prossima guida di stile, per non perdere nessuna novità in fatto di moda, e molto altro!