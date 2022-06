Doc – Nelle tue mani: la famiglia si allarga, è nata Greta

Una dolce notizia arriva per il cast di Doc – Nelle tue mani, l’amata attrice della fiction Rai ha appena dato alla luce la piccola Greta.

Sono davvero tantissimi gli italiani che nel corso di queste due stagioni si sono affezionati tantissimo alla serie Doc – Nelle tue mani. La fiction targata Rai come molti sanno racconta le vicende del Professore Andrea Fanti, brillante medico di spicco del Policlinico Ambrosiano di Milano. La personalità del protagonista, ispirato alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni e interpretato da Luca Argentero, è contrastante.

Lui, infatti, un po’ arrogante e fin troppo pignolo tiene i piedi per terra non credendo troppo nel rapporto che esiste tra paziente e medico. Un colpo di pistola da lui ricevuto alla testa, lo porterà a diventare un paziente che non ricorda più nulla di quanto accaduto dopo il 2008. Sono tantissimi gli attori che si sono fatti amare all’interno di questa serie tv che sta tenendo incollati gli italiani allo schermo, giunta per adesso alla sua seconda stagione, andata in onda nel 2022.

Tra di loro c’è Silvia Mazzieri, che in Doc – Nelle tue mani interpreta Alba Patrizi, la specializzanda dell’ospedale. L’attrice, già nota per i suoi ruoli in Braccialetti Rossi 3, Provaci ancora Prof e Il paradiso delle signore, nel giorno del suo 29esimo compleanno ha annunciato di essere incinta.

L’arrivo di Greta commuove i fan, l’annuncio sui social di Silvia Mazzieri

Il grande giorno è proprio arrivato. Nelle ultime ore l’attrice di Doc, Silvia Mazzieri ha comunicato ufficialmente attraverso i social di essere diventata mamma della piccola Greta. La bimba è il frutto dell’amore con Yari Gugliucci, anche lui un attore. Nel profilo Instagram dell’interprete di Alba sono comparsi due post dolcissimi che hanno scatenato la commozione dei fan.

Nel primo si vedono i due genitori, lei reduce dal recentissimo parto e lui che le posa una mano sul ventre, mentre entrambi tengono stretta la creaturina appena visibile. “Greta. L’emozione più grande della nostra vita“, si legge nella descrizione della foto. Nella foto più recente invece la neo-mamma tiene la piccola poggiata sul petto con gli occhi socchiusi, godendosi il frutto della sua maternità, intitolando il momento “Le belle addormentate“.

Una gioia immensa dunque che l’attrice si potrà vivere appieno, come anche quest’altro volto noto della tv che ha dato poco annunciato di essere incinta. Nel frattempo per l’attrice sono arrivati tantissimi commenti di congratulazioni, anche ovviamente da nomi conosciutissimi. Si leggono ad esempio gli auguri di Cristina Marino, moglie del collega Luca Argentero che insieme ad una valanga di cuoricini rossi scrive: “Che emozione“. Il protagonista in persona invece commenta: “Woooooow!!!! Viva Greta!!!!“