Come combattere la cellulite in 5 mosse: ecco i trucchi da conoscere!

La cellulite investe molte donne: ecco come combattere questo fastidioso inestetismo in 5 mosse: scopriamo i trucchi utili.

Tra i nemici acerrimi delle donne, la cellulite occupa sicuramente uno dei primi posti. Si tratta di un inestetismo che affligge il 90% delle donne, non necessariamente in sovrappeso.

Capita infatti anche a donne normopeso o magre di avere la cellulite. Ma cos’è? Si tratta di un disturbo degenerativo che investe il tessuto sottocutaneo. Come si forma? Definita anche come buccia d’arancia, la cellulite si forma perché le cellule di grasso si riescono ad accumulare sotto al derma.

Questo provoca un ristagno dei liquidi e si formano dei micronoduli che poi possono ingrandirsi fino a diventare macronoduli. Come fare per combatterla? Ecco 5 mosse utili da seguire in vista della prova costume.

Ecco le 5 mosse per combattere la cellulite

Quando arriva l’estate la cellulite torna a bussare alla porta. Non che in inverno sparisca, ma essendo coperte non la vediamo più di tanto. Con l’arrivo del caldo però, tra mare e piscina, è più facile scoprirsi e allora scatta la missione contro questo fastidioso inestetismo.

Tra le cause che portano alla formazione della cellulite possono esserci quelle ormonali o infiammatorie. La vita sedentaria, lo stress e l’alimentazione squilibrata. Spesso sono anche l’insieme di diversi fattori a influire negativamente sulla pelle a buccia d’arancia.

C’è poi chi è più soggetto a soffrirne, in particolare le donne sono più predisposte rispetto agli uomini. Le donne caucasiche e mediterranee sono le più colpite. Nella dieta si dovrebbe fare attenzione agli zuccheri raffinati, ma anche ai latticini e alle carni grasse. Da evitare anche l’alcol e il fumo. Non dmentichiamo che anche il cortisolo gioca la sua parte, e si sviluppa quando si è troppo stressati.