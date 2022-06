Ogni quanto vanno tagliati i capelli? Il trucco per farli crescere velocemente

Sai ogni quanto andrebbero tagliati i capelli? Te lo sveliamo noi e in più ti regaliamo alcuni consigli su come farli crescere velocemente.

Lo sai che ognuno di noi nasce con una media di circa 5 milioni di follicoli piliferi? Non proprio pochissimi!

Perdere decine di capelli ogni giorno è normale e non dobbiamo assolutamente preoccuparci. Noi vogliamo fare ulteriormente luce sui consigli per la crescita dei capelli e i passi da compiere per incrementare la crescita, che vanno oltre il semplice taglio.

Il trucco per tagliare i capelli e far crescere la tua chioma in modo più rapido

Anche se può sembra strano, tagliare la chioma aiuta a farla crescere meglio. Capelli lunghi e sani sono spesso il risultato di un taglio regolare e di nutrimento.

Ovviamente non possiamo evitare la crescita delle doppie punte o delle rotture. Perciò è possibile porvi rimedio eliminando i danni. Come? Con un taglio frequente. Secondo gli esperti, dovresti procedere ad una spuntatina ogni 12 settimane. Vediamo invece alcuni consigli per far crescere i capelli più velocemente.

Fare lo shampoo in modo corretto

La scelta dello shampoo è fondamentale per proteggere al meglio i propri capelli. Noi ti suggeriamo di sceglierne uno senza parabeni, completamente naturale e delicato. Per quanto riguarda il lavaggio, usa acqua tiepida invece di fare docce bollenti, risciacqua in modo moderato invece che eccessivo, prediligi uno shampoo equilibrato piuttosto che frequente e asciuga i capelli in modo naturale invece di tamponarli con un asciugamano.

Massaggiare il cuoio capelluto

Un massaggio con dell’olio, a volte, è tutto ciò di cui la nostra chioma ha bisogno. Infatti, l’utilizzo per esempio dell’olio di cocco è la soluzione ideale per lo stress, la caduta e la rottura dei capelli, il cuoio capelluto debole e la secchezza.

Risciacquare con acqua di riso

Secondo una tradizione cinese, la chioma potrebbe beneficiare di un lavaggio con l’acqua di riso. Questo metodo è perfetto per chi ama i rimedi casalinghi piuttosto che i prodotti acquistati in negozio.

Mangiare sano per ottenere capelli sani

Ovviamente il nostro corpo ha bisogno dei suoi nutrienti, così come la nostra chioma. Ti consigliamo quindi di includere cibi che abbiano vitamine e proteine, come le banane, il tuorlo d’uovo e gli spinaci. Assicurati di incorporarle nella tua dieta.