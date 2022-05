Tutti i metodi fai da te per eliminare la tinta dai capelli (a costo zero)!

Vuoi eliminare la tinta perché il risultato non ti soddisfa o hai solo voglia di tornare al tuo colore naturale? Usa questi metodi fai-da-te.

Se il tuo tentativo di colorare i capelli in casa è andato male, o semplicemente sei troppo impegnata per andare dal tuo parrucchiere di fiducia, puoi decidere tu stessa di eliminare la tinta.

Come? Facile! Ci sono dei metodi fa-da-te che puoi utilizzare per rimuovere il colore indesiderato dei capelli direttamente dalla comodità di casa.

Elimina la tinta con metodi alternativi ma efficaci

E’ necessario sottolineare che, per utilizzare i metodi che vi elencheremo, devono essere presi in considerazioni alcuni fattori di rischio, come i componenti chimici dei prodotti, le reazioni allergiche e la porosità dei capelli.

Se hai intenzione di provare questi metodi, qui di seguito troverai alcuni suggerimenti per eliminare il colore dai tuoi capelli.

Bicarbonato di sodio

Come ben sai, il bicarbonato è un prodotto estremamente versatile, utilizzato spesso in vari trattamenti per capelli, dalla cura del cuoio capelluto ai colpi di sole allo shampoo secco. Infatti, il bicarbonato di sodio funziona come uno scrub. Sarà in grado di rimuovere delicatamente il colore dalla superficie dei capelli senza danneggiare la qualità delle tue ciocche.

Questa opzione funziona meglio sul colore dei capelli che è stato appena applicato. Per iniziare, mischia 2 cucchiai di bicarbonato di sodio con mezza tazza d’acqua e applica quindi la miscela sui capelli bagnati. Parti dalle radici e arriva alle punte e lasciala riposare per circa 10 minuti. A questo punto puoi procedere con il risciacquo.

Vitamina C

Un altro metodo sicuro per eliminare la tinta dai tuoi capelli è tramite la vitamina C. Proprio così. Anche se quest’ultima è un ottimo antiossidante può anche essere usata per ossidare il colore. Raggiunge questa ossidazione allentando le molecole di tintura dei capelli.

Iniziare mescolando pacchetti in polvere o pillole schiacciate con una piccola quantità di acqua calda fino a formare una pasta. Una volta mescolata, applicala sui capelli e indossa una cuffia di plastica o una cuffia da doccia per 45 minuti. Poi, sciacqua bene con acqua calda o tiepida. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi a seconda dei capelli e del colore che si sta cercando di rimuovere, ma si dovrebbe iniziare a vedere che il colore indesiderato inizia a svanire.

Shampoo chiarificante

Sappiamo tutti che usare certi shampoo aiuta a preservare il colore dei nostri capelli, quindi non è una sorpresa che tra i metodi ci sia anche lo shampoo chiarificante. Quest’ultimo è progettato per rimuovere i minerali, l’inquinamento e l’accumulo di sostanze chimiche sulle tue ciocche. Dopo aver lavato regolarmente i tuoi capelli con uno shampoo chiarificante e rimosso l’acqua in eccesso, procedi con una seconda applicazione del prodotto, massaggiando fino a quando non si crea una schiuma consistente. Fatto ciò, Poi, inserisci la chioma in una cuffia da doccia e lasciala riposare per 5-10 minuti.

Aceto bianco

L’aceto bianco è uno di quei prodotti che hai già in casa che può fare molto di più di quello per cui viene tipicamente utilizzato. Infatti, l’aceto bianco può aiutare a far emergere la naturale lucentezza dei capelli e può aiutare a rimuovere il colore indesiderato dei capelli. Detto ciò, l’aceto funziona meglio sui colori semi-permanenti. E’ in grado anche di sbiadire il colore permanente dei capelli, ma non lo rimuove totalmente.

Procedi versando sui capelli la miscela creata con mezza tazza di aceto bianco e mezza tazza di acqua calda. Copri la testa con una cuffia da doccia per 15-20 minuti prima di risciacquare. Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più di una volta per vedere dei risultati.

Liquido per lavastoviglie per eliminare la tinta

Se hai intenzione di utilizzare il detersivo per piatti, procedi con estrema cautela e ti consigliamo di non usarlo più di una volta. Infatti, non è un prodotto progettato per lavare i nostri capelli e include molti agenti detergenti che non sono presenti in uno shampoo professionale, quindi riuscirà sicuramente ad eliminare la tinta dai capelli. Insapona le ciocche con il liquido per lavastoviglie e lascialo in posa per circa 5 minuti, poi risciacqua. Anche in questo caso, prosegui con il balsamo.