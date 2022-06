Hai mai usato il tè verde nella tua routine di bellezza? Ecco i benefici

Hai mai pensato di includere il tè verde nella routine di bellezza? La tua pelle potrà trarne molti benefici.

Forse non ti è mai passato per mente di includere un ingrediente come il tè verde nel tuo regime di cura della pelle.

Il tè verde è naturale, biologico e ricco di antiossidanti, una combinazione perfetta per risolvere i problemi della pelle, a prescindere dal fatto che si tratti di acne o secchezza.

Aggiungi il tè verde alla tua routine di bellezza: benefici garantiti!

Molte donne stanno già utilizzando il tè verde come parte del proprio regime di cura della pelle, perciò perché non lo provi anche tu?

Noi siamo qui, non solo per spiegarti come usarlo ma anche i benefici che si possono trarre da questo fantastico ingrediente.

Elimina i problemi relativi alla pelle . I problemi della pelle come l’iperpigmentazione, l’acne e le rughe possono essere combattuti con il tè verde. Questo è in grado di ridurre lo stress , oltre ovviamente ad avere un impatto positivo sulla pelle.

. I problemi della pelle come l’iperpigmentazione, l’acne e le rughe possono essere combattuti con il tè verde. Questo è in grado di , oltre ovviamente ad avere un impatto positivo sulla pelle. Previene l’invecchiamento precoce . L’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti e all’inquinamento può portare a un invecchiamento precoce. Gli antiossidanti presenti nel tè verde contengono proprietà anti-invecchiamento che prevengono i danni alle cellule.

. L’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti e all’inquinamento può portare a un invecchiamento precoce. Gli antiossidanti presenti nel tè verde contengono che prevengono i danni alle cellule. Permette di ottenere una pelle chiara e uniforme. I composti vegetali naturali favoriscono la circolazione sanguigna, eliminando la pigmentazione e altri problemi simili.

Ora che abbiamo delineato i diversi benefici, scopriamo insieme i modi in cui poter utilizzare il tè verde nella propria routine di cura della pelle.

Vaporizzazione viso

Un ottimo modo per ottenere una pelle pulita è quello di vaporizzare dell’acqua infusa con del tè verde. Poiché quest’ultimo, oltre ad avere proprietà antinfiammatorie, è ricco di antiossidanti, perciò ti ritroverai con un viso rinfrescato, chiaro e luminoso.

Tonico per la pelle

Un tonico è essenziale per mantenere l’equilibrio del pH della pelle e per rimuovere l’olio e lo sporco in eccesso. Un tonico a base di tè verde è perfetto per la tua pelle perché contiene dei composti vegetali naturali. Non ti resta altro che far bollire il tè verde per 3-5 minuti e lasciarlo raffreddare per un po’. A questo punto, immergi del cotone nell’acqua infusa e applicalo sulla pelle.

Scrub per il viso

L’esfoliazione è fondamentale per mantenere una pelle pulita e sana. Uno scrub non solo rimuove la pelle morta, ma la lascia liscia e morbida. Il tè verde infatti, con i suoi antiossidanti e le sue proprietà antinfiammatorie lo rendono un ottimo scrub. Per ottenere risultati ancora migliori, puoi mescolare il tè verde con l’olio di cocco.

Detergente per la pelle

Il detergente è una parte essenziale nella routine di cura della pelle. Tutto ciò che devi fare è mescolare in una ciotola polvere di tè verde, sapone di Castiglia e miele biologico. A questo punto aggiungi dell’acqua per ottenere una consistenza simile a quella di un detergente e usalo come fosse un normale sapone.

Impacco per il viso

Gli impacchi per il viso hanno un effetto idratante sulla pelle. Per procedere, prendi le foglie e mescolale con un cucchiaio di latte, yogurt e miele. Applica il composto sul viso e risciacqua dopo 20 minuti.