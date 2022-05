Cremosi, ripieni, buonissimi: questi peperoni sono il più trendy dell’estate

Peperoni cremosi ripieni con tonno e salmone, una bontà assoluta che mette alla prova la nostra fantasia in cucina

Prima o poi nella vita di ogni cuoco arriva la prova della verdura ripiena. E i peperoni ripieni sono considerati un grande classico della cucina, soprattutto in estate. Caldi, tiepidi o anche freddi, li possiamo presentare in tavola come secondo piatto ma anche come antipasto oppure proporre in un buffet.

Ce ne sono mille versioni, ma questa è veramente golosa: riso, tonno in scatola (oppure a filetti) e filetto di salmone, più un formaggio cremoso che aiuta ad alleggerire. Il vantaggio è che possiamo prepararli in largo anticipo e tenerli in frigo.

Peperoni cremosi ripieni con tonno e salmone: buoni anche congelati

Come per altre ricette di peperoni ripieni (o di verdure ripiene in generale) anche in questo caso possiamo congelarli per tirarli fuori quando servono. Il nostro consiglio è quello di mettere un pezzo o al massimo due in una busta gelo singola, per averli perfetti quando servono.

Ingredienti:

4 peperoni grandi

150 g di formaggio fresco spalmabile

250 g di tonno al naturale

150 g filetto di salmone

120 g di riso

1 manciata di capperi sotto sale

80 g di pangrattato

1 uovo

1 spicchio di aglio

50 g di parmigiano grattugiato

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1/2 bicchiere di latte

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Il primo passo da fare per questa ricetta è preparare il ripieno. Mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua leggermente salata e cuociamo il riso. Facciamolo arrivare al dente, circa 16 minuti, poi scoliamo e teniamo da parte.

Lasciamolo intiepidire e poi prendiamo una ciotola ampia. Versiamo il riso e poi aggiungiamo anche il tonno in scatola dopo averlo scolato dal suo liquido, il formaggio spalmabile, qualche cappero dissalato e poi tritato. Subito uniamo anche il filetto di salmone fresco tagliato a dadini piccoli.

Quindi insaporiamo anche con l’uovo, il parmigiano grattugiato, il pangrattato, il latte, un pizzico o due di sale, qualche macinata di pepe fresco e lo spicchio di aglio già tritato. Completiamo con un paio di cucchiai di olio extravergine e giriamo con un cucchiaio di legno per avere un impasto molto morbido e compatto.

Prendiamo i peperoni, laviamoli e apriamoli a metà ed eliminiamo i filamenti interni. Poi semplicemente li dobbiamo riempire con il ripieno, livellandolo. In una padella ampia oppure un tegame basso versiamo gli altri due cucchiai di olio extravergine e poi appoggiamo i peperoni ripieni.

Regoliamo di sale e pepe, aggiungendo anche un bicchiere di acqua e lasciamo cuocere per circa 50 minuti a fiamma bassa. Quando i peperoni ripieni di tonno e salmone sono pronti, basterà lasciarli intiepidire almeno 15 minuti prima di portarli in tavola. Oppure metterli in frigorifero e tenerli lì fino a 190 minuti prima del servizio.