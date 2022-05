Fiocco rosa a Uomini e Donne: mamma per la prima volta, dolce annuncio

Arriva il lieto annuncio che riempie di gioia i fan di Uomini e Donne, il volto noto svela di aspettare una bimba: ecco chi è.

Dallo studio di Uomini e Donne sono passati tantissimi personaggi a cui il pubblico si è affezionato nel corso del tempo. Ci sono giovani che hanno tentato la fortuna proponendosi come corteggiatori del loro tronista preferito ed altri signori più avanti con l’età che credono ancora nell’amore.

Non per tutti il programma è fruttuoso dal punto di vista di una relazione duratura, ma tra alti e bassi, il programma ha dato delle belle possibilità. Comunque vada, alcuni volti passati dal programma sono rimasti nel cuore degli italiani e continuano ad essere seguitissimi sui social una volta terminata l’esperienza in tv. Proprio i social infatti, danno la possibilità di entrare un po’ nella vita dei propri beniamini, scoprendo anche cosa succede nella loro vita privata.

In queste ultime settimane un volto del dating show ha catturato l’attenzione sul web con una lieta novella. Lei era approdata nel programma di Maria De Filippi in veste di corteggiatrice di Marco Cartasegna. Il tronista poi la scelse ma, dopo soltanto qualche mese, i due hanno deciso di dividere le loro strade. Parliamo naturalmente di Federica Benincà, che dopo la fine della relazione televisiva, ha trovato l’amore con il calciatore Ettore Gliozzi.

Una bimba in arrivo per Federica Benincà, lo ha svelato sui social così

Seppur l’esperienza di Uomini e Donne non sia stata dunque fruttuosa per Federica Benincà, come successo per quest’altra coppia appena convolata a nozze, la vita le ha riservato comunque una bella sorpresa. L’ex corteggiatrice ha annunciato in occasione della Festa della Mamma di essere incinta del suo primo figlio.

Adesso però, è arrivato un annuncio ancora più tenero perché in un dolcissimo post, la Benincà ha rivelato di aspettare una bimba. Lo ha fatto pubblicando nelle ultime ore sul suo profilo Instagram una foto in cui è ritratta al mare in bikini, in splendida forma. Il messaggio è inequivocabile, visto che sul pancino tiene appoggiata una tutina rosa da neonata e nella didascalia ha scritto: “Ti aspettiamo piccoletta“.

Nell’attesa di conoscere il nome della nascitura, la stessa Federica aveva rivelato simpaticamente che la sua famiglia è composta in prevalenza da donne. A questo proposito ha citato la frase di una celebre scena de La casa di carta in cui Nairobi dice: “Inizia il matriarcato“. Nel suo post ovviamente i fan si lasciano andare a tenerezza e commozione, riempiendola di like e commenti. Primo fra tutti ovviamente il futuro papà Ettore Gliozzi che scrive: “Vitamine mie“.