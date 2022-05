Pelle secca? Prova il burro corpo alla lavanda fai da te: risultato garantito!

Soffri di pelle secca e non sai più quale prodotto utilizzare? Prova il burro corpo alla lavanda fai da te.

Il burro corpo è un prodotto ideale per il tuo corpo, perché ti protegge dalla pelle secca durante i mesi più freddi e ti ripara dalle scottature nei mesi più caldi.

La cura della pelle è estremamente importante per il benessere mentale, sia in inverno che in estate. Per questa ragione, ti consigliamo di provare il burro corpo alla lavanda.

Il burro corpo alla lavanda per sbarazzarsi definitivamente della pelle secca

Il burro corpo può diventare una parte essenziale della tua routine di cura, soprattutto se si soffre di pelle secca e sensibile.

Inoltre, si tratta di un prodotto molto facile e divertente da preparare. Non solo, è perfino vegano! Il burro per il corpo alla lavanda richiede i seguenti ingredienti: olio di lavanda, olio di cocco, vitamina E e burro di karité. Questo particolare burro, secondo gli studi, è efficace per ridurre l’ansia e lo stress.

Per conferire maggiori proprietà rilassanti, si può aggiungere al composto anche l’olio essenziale di lavanda, ma si può sostituire facilmente con l’olio di citronella, l’olio di rosa o un altro olio essenziale della profumazione che preferisci. Il burro corpo alla lavanda è inoltre ottimo per lenire le irritazioni della pelle come le bruciature da rasoio.

2 piccoli barattoli di vetro

240 grammi di burro di karité grezzo e non raffinato

120 grammi di olio di cocco

7 gocce di olio di vitamina E

40/50 gocce di olio essenziale di lavanda

Istruzioni

Sciogli il burro di karité e l’olio di cocco a bagnomaria. Porta l’acqua a ebollizione, quindi riducila a fuoco lento e posizionaci sopra la ciotola di vetro. Quando il burro di karité e l’olio di cocco saranno completamente sciolti, togli la ciotola dal fuoco e lascia raffreddare per 30 minuti a temperatura ambiente. A questo punto, mescola l’olio essenziale di lavanda e l’olio di vitamina E.

Quindi, metti la ciotola in freezer per 35 minuti per far addensare il prodotto, che sarà pronto una volta che assomiglia a del burro montato o ad una glassa. Una volta che il burro per il corpo si è rappreso, mescolalo e versalo in un barattolo di vetro pulito e il gioco è fatto! Per ottenere risultati ottimali, applica il prodotto dopo la doccia, quando la pelle è leggermente umida.

N.B. Puoi conservare questo burro corpo alla lavanda a temperatura ambiente per un massimo di 2 anni. Tienilo lontano dal calore diretto o dalla luce del sole.

Attenzione, non dimenticarti di includere la vitamina E, un ingrediente fondamentale per la realizzazione del burro corpo alla lavanda. Non solo aiuta ad attenuare le rughe e a sbiadire le cicatrici, ma agisce anche come conservante naturale. Mantiene stabili più a lungo il burro di karité e l’olio di cocco contenuti nel prodotto fai da te, senza bisogno di aggiungere sostanze chimiche.