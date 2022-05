I sandali da avere in questo momento sono: nude, invisibili o in plexiglass

Si tende a mettere tutto in mostra, compreso ciò che di più segreto abbiamo nella borsa. Riguardo ai sandali la situazione è fortunatamente più accettabile perché i piedi sono un punto forte per molte di noi. Vediamo quali scegliere tra i modelli in plexiglas più di tendenza del momento.

Ne siamo attratte nonostante il fastidioso “effetto collaterale” del sudore che li appiccicherà alla delicata pelle dei piedi in modo a dir poco fastidioso.

Proprio come per gli uomini, quando conosciamo i difetti ma abbiamo comunque voglia di frequentarlo allora sì, val la pena investirci. Tempo nel primo caso e soldi nel secondo, ovvero nei sandali. Scopriamo quali comprare prima che vadano a ruba!

I sandali in plexiglass che troviamo irresistibili

Chi pensa non siano femminili si sbaglia, anche in questa tipologia di sandali si trovano le proposte più eleganti, basta cercarle con cura.

Trasparenti e con tacco naturale, i sandali di Zara sono nude nella base e con due fascette superiori che riprendono il tacco largo e comodo. Il prezzo è di 39,95 euro, ottimo ma potrebbero esaurirsi alla svelta.

Scontati del 10% a 37,99 euro, su Zalando sono in vendita i sandali di Raid, modello Paula. Con grandi cristalli sia sulla caviglia che sulla parte anteriore si adattano a tutte le occasioni, con un paio di jeans e con un outfit più elegante. Vista la convenienza cal la pena provare!

Su Luisa ViaRoma ecco i sandali di Gianvito Rossi (790 euro) in blu mare ed in verde prato rispettivamente con lacci alla caviglia e fatti a sabot. Quali è meglio comprare lo si decide anche in base alla meta delle vacanze.

Ricordiamoci di evitare l’accostamento borsa super costosa in pelle, modello classico e questi sandali più moderni. Ok la versatilità ed il voler stupire ma c’è un limite che è meglio non oltrepassare.

Chi non si sente pronta ad osare con larghe trasparenze di plastica allora potrà optare per il modello super chic di Aquazzurra. Dorato ma disponibile anche in celeste, tacco alto e fiocco coordinato in stoffa sulla parte anteriore, è da fiaba contemporanea e piacerà subito. Costa 495 euro su My Theresa.

Con le borse da spiaggia meglio non portare questa tipologia di scarpa ma

Silvia Zanchi