Beautiful anticipazioni: un fidanzamento e uno scontro epico

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà dal 30 maggio al 5 giugno 2022. Un fidanzamento inaspettato e uno scontro epico…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Ecco cosa accadrà nel corso di questa settimana!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 30 maggio al 5 giugno succederanno tantissime cose fra cui uno scontro che potremmo classificare come “epico” e un fidanzamento ufficiale.

Per quanto riguarda il fidanzamento ufficiale si tratta di Wyatt e Flo. I due nel corso dei prossimi episodi festeggeranno le imminenti nozze. In particolare, vi avevamo già parlato della lieta notizia della ragazza, presto prenderà infatti il cognome Logan.

Nel frattempo ci saranno nuovi sviluppi relazionali fra Hope e Thomas. I due cercheranno di trovare una soluzione comune per la gestione del figlio Douglas. In particolare, a causa del tradimento recente di Liam con Steffy, Hope ha deciso di stare un po’ di tempo lontana dal consorte. Questo porterà il bambino a chiedere alla madre se papà Thomas possa tornare a vivere in casa con loro.

Thomas dunque colpito dalle parole, dirà ad Hope il suo pensiero sulla situazione drammatica che la giovane Logan sta vivendo e dirà lei di non voler contribuire a farla stare male. Se da un lato il Forrester vorrà non ferire Hope, dall’altro lato si troverà ad ascoltare una conversazione privata fra papà Ridge e matrigna Brooke.

Nel corso dell’acceso dibattito fra marito e moglie, la Logan ammetterà al marito di non volere che Thomas sfrutti l’occasione per riavvicinarsi ad Hope. Thomas non potrà fare a meno di intervenire di fronte alle parole dure della matrigna e si farà avanti per esprimere la sua intenzione di riprendere il rapporto con Hope al meglio, per far star bene Douglas e per cercare di risolvere i problemi che ha generato, anche a causa della sua malattia mentale e del suo aneurisma celebrale.