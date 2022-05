Quali sono le regole per la cura della pelle prima e dopo l’esercizio fisico?

Sei un’amante dell’esercizio fisico e vuoi prenderti cura della tua pelle nel miglior modo possibile? Segui i nostri consigli.

L’esercizio fisico regolare è molto importante, così come lo è prendersi cura del proprio corpo, soprattutto prima e dopo l’allenamento.

Infatti, durante l’esericizio fisico, il corpo suda molto e questo può portare allo sviluppo di diversi problemi cutanei.

Prenditi cura della tua pelle prima e dopo l’esercizio fisico

Per evitare eventuali problemi relativi alla pelle, è necessario seguire una buona routine di cura della pelle prima e dopo l’allenamento.

Per questo motivo, ti spieghiamo quali sono le regole per la cura della pelle che dovresti seguire, sia prima che dopo l’allenamento.

Rimuovere il trucco prima dell’allenamento

È necessario rimuovere il trucco o qualsiasi residuo dal viso prima di iniziare l’allenamento. Se indossi il trucco durante l’allenamento, questo può ostruire i pori della pelle insieme allo sporco e al sudore, provocando perfino l’acne. Per rimuovere le particelle di trucco dal viso e dal collo prima di iniziare l’allenamento, puoi semplicemente prendere un fazzoletto di carta bagnato.

Lavaggio delle mani

Durante l’allenamento le mani possono essere esposte a batteri e germi. Poiché il corpo è già sudato, toccarsi la pelle con le mani può causare problemi cutanei dovuti a infezioni batteriche. Quindi, ti consigliamo di lavarti bene le mani prima di toccare il viso o altre zone del corpo.

Detergere la pelle dopo aver rimosso il trucco

Anche la pulizia è una delle fasi essenziali del regime di cura della pelle pre-allenamento. Eliminare il trucco è una parte importante, ma è comunque necessario pulire interamente il viso con l’aiuto di un buon detergente. In questo modo si eviterà che sulla pelle rimangano residui di trucco prima dell’allenamento che potrebbero causare danni.

Idratazione

Dopo la pulizia, è necessario utilizzare un’ottima crema idratante per fornire alla pelle l’idratazione necessaria. Mentre il detergente rimuove l’olio dal viso, è essenziale idratare la pelle per fornirle l’idratazione naturale ed evitare che diventi secca. Se ti alleni all’aperto, puoi anche scegliere una crema idratante che includa un effetto di protezione solare.

Questo è il processo di cura della pelle che puoi seguire prima dell’allenamento. Però, anche dopo aver terminato l’esercizio fisico, devi ricordarti di prendertene cura. Perciò, assicurati di seguire una routine efficace e attiva per ottenere risultati migliori anche dopo l’allenamento. Ecco alcuni consigli che puoi seguire dopo ogni sessione di allenamento.

Fare un bagno e lavarsi il corpo

Per evitare problemi cutanei, dopo l’esercizio fisico è necessario farsi una doccia completa per rimuovere la polvere e le impurità dal corpo. Invece di usare il normale sapone, cerca di optare per un detergente per il corpo per eliminare tutte le tossine e gli elementi indesiderati.

Tonificazione

Il processo di pulizia può aprire i pori della pelle. Dopo la pulizia, utilizza un tonico per restringere i pori, in modo che il sudore non li ostruisca durante l’allenamento.

Idratazione

La perdita di sudore durante l’esercizio fisico può togliere idratazione alla pelle e renderla secca. È quindi essenziale idratare la pelle con una crema idratante adeguata. Prendine una di buona qualità e usala quotidianamente dopo l’allenamento. Può fornire la quantità di idratazione necessaria alla pelle.