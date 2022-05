Grande amica di Guendalina Tavassi al GF: oggi la sua vita è così

Ve la ricordate Margherita Zanatta? Era una grande amica di Guendalina Tavassi al Grande Fratello. Ecco com’è cambiata la sua vita e cosa fa oggi!

Tutti ricorderanno Margherita Zanatta per essere stata una delle concorrenti più solari e vivaci dell’edizione numero 11 del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi.

Margherita, durante l’esperienza al Grande Fratello (18 ottobre 2010 al 18 aprile 2011) è diventata una grande amica di Guendalina Tavassi e per lo più è arrivata ad un passo dalla finale, classificandosi al terzo posto in un edizione vinta da Andrea Hirai Cocco con il quale aveva instaurato una relazione all’interno del reality show.

La relazione durò qualche anno poi, nel 2013, il modello decise di troncare definitivamente il rapporto.

Classe 1982, Margherita Zanatta è nata a Varese ma ha iniziato fin da subito a lavorare in svizzera. In particolare come speaker radiofonica in una radio di Locarno.

Ha sempre nutrito la passione per il giornalismo e infatti a seguito della sua esperienza al Grande Fratello è riuscita a farsi spazio, come inviata, in produzioni televisive disparate fra cui citiamo: Mattino Cinque, Domenica Cinque e lo storico programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. Inoltre ha avuto anche una piccola esperienza come una delle vallette del Chiambretti Sunday Show.

Ma cosa fa oggi l’amica di Guendalina Tavassi?

Oggi, la donna è conosciuta come La Marghe, diminutivo che lei usa per i suoi follower su instagram dove conta oltre 149 mila followers e dove condivide momenti di vita quotidiana.

Oltre a lavorare nel mondo del giornalismo, come inviata televisiva e come opinionista Margherita ha preso parte anche ad alcune pellicole cinematografie e televisive. Ad esempio ha fatto parte del cas della sit com La cena dei cretini, in onda su Comedy Central e a lavorato al progetto de “I soliti idioti”, “Una notte di paura”.

Tra l’altro recentemente è stata al centro del gossip per aver litigato con la sua amica storica, Guendalina Tavassi, conosciuta (per l’appunto) durante l’esperienza del Grande Fratello. Continua a svolgere la professione di speaker radiofonica, ogni mattina on air.

Da un punto di vista sentimentalmente dopo la fine della relazione con Andrea Cocco conosciuto dentro la casa più spiata d’Italia e con Alfredo Cicognati, conosciuto ai tempi dell’università sembra che Margherita sia single.