Lavarsi il viso: evita gli errori che si commettono più spesso

Lavarsi il viso è un’azione giornaliera ma molti di noi commettono ancora gli stessi errori. Scopriamoli insieme.

Fin da piccoli, si sai che il lavaggio del viso è un passo necessario nella propria routine giornaliera di cura della pelle. E con il numero di volte che l’hai fatto durante la tua vita, il processo è probabilmente diventato automatico.

Ma al contrario di quello che puoi pensare, il lavaggio del viso non è così semplice come si potrebbe pensare. Infatti, potresti commettere degli errori che impediscono alla tua pelle di apparire più bella e luminosa.

Lavarsi il viso è veramente un gioco da ragazzi?

Molte di noi ancora commettono diversi errori quando ci si appresta a lavarsi il viso. Alcuni di questi sono probabilmente tra i più comuni.

Per questa ragione vogliamo aiutarti elencando gli errori che vengono commessi più spesso dalle persone e i modi in cui rimediare.

Stai usando il detergente sbagliato

Dovresti usare un detergente formulato per il tuo tipo di pelle. La buona notizia è che ci sono molti tipi diversi di detergenti per il viso, dal gel alla crema alla schiuma.

Non rimuovi il make up prima di lavarti il viso

Se pensi che la pulizia del viso sia anche un modo per sbarazzarsi del trucco, ti stai sbagliando di grosso! Mentre la pulizia del viso può aiutare a sbarazzarsi delle impurità in eccesso, del make up e degli oli sulla tua pelle, non è pensata per rimuovere un viso coperto di trucco. Prima della pulizia, rimuovi quindi tutte le tracce di trucco con una salvietta struccante, oppure ricorri all’acqua micellare. Solo a questo punto puoi procedere all’utilizzo del tuo detergente!

Hai le mani sporche

Prima di pulire il tuo viso, assicurati che le tue mani siano completamente pulite prima di metterle sul viso. Tocchi molte cose durante la giornata e le tue mani potrebbero avere dei batteri provenienti dalla varie superfici con cui sei entrata a contatto.

Lavarsi il viso con l’acqua calda

L’acqua calda può privare la tua pelle degli oli naturali, il che può portare alla secchezza. Quindi, ogni volta che ti lavi il viso, usa acqua tiepida. Fidati, la tua carnagione ti ringrazierà!

Stai esfoliando in modo eccessivo

Ognuno di noi ha una pelle diversa, quindi non c’è una regola fissa su quante volte a settimana si dovrebbe esfoliare. Alcune persone possono trarre beneficio dall’esfoliazione quotidiana, mentre altre possono averne bisogno solo una o due volte a settimana. Dipende dalla tua pelle, quindi presta attenzione a come la tua pelle risponde, e potrai determinare quanto spesso è appropriato esfoliare. Ma ricorda: sii delicato.

Non applichi la crema idratante

Quello che fai dopo aver lavato il viso è importante tanto quanto il modo in cui lo fai. Se salti sempre l’uso della crema idratante dopo la pulizia, è il momento di cambiare, e sì, questo vale anche per i tipi di pelle grassa! Perciò, dopo aver risciacquato il detergente, applica una crema idratante.