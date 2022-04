E’ stata una delle professoresse dell’Eredità: oggi sta per sposarsi

E’ stata una delle professoresse più amate delle varie edizioni dell’Eredità: poi l’addio al game show e la nuova vita. Eccola oggi.

Sono tante le professoresse che, nel corso delle Varie edizioni dell‘Eredità, sono entrate, ogni sera, nelle case degli italiani, con la loro bellezza e simpatia. C’è chi, dopo la fine dell’avventura professionale nel game show di Raiuno ha continuato a lavorare in altri settori e chi, invece, ha cambiato radicalmente vita allontanandosi dal piccolo schermo.

Nel corso delle ultime edizioni del game show attualmente condotto con grandissimo successo da Flavio Insinna, diverse professoresse si sono alternate e, quest’anno, per la prima volta, è entrato nel cast anche un professore ovvero Andrea Cerelli. Tra le professoresse dell’Eredità che oggi hanno cambiato vita c’è proprio la bellissima Sara di cui vi parliamo oggi.

Dall’Eredità al Matrimonio: la nuova vita dell’ex professoressa Sara Arfaoui

Bellissima e con una carriera da modella iniziata quando aveva solo 16 anni, Sara Arfaoui è stata una delle professoresse più amate dal pubblico. Prima di lasciare definitivamente il game show di Raiuno, aveva ringraziato tutti sui social con il seguente messaggio.

“Ragazzi vi saluto con un sorriso. Grazie per questi due anni pieni d’amore. È stato un onore tenervi compagnia ogni sera, soprattutto per una ragazza buffa e con tanta voglia di farvi sorridere.” E infine aggiunge: “È stata una bellissima esperienza ma per me L’Eredità finisce qui”.

Dopo l’addio al programma storico di Raiuno, se Roberta Morise ha partecipato all’Isola dei Famosi dopo altre esperienze lavorative come la conduzione de I Fatti vostri, Sara ha continuato a lavorare come modella, ma ha scelto di lasciare l’Italia per seguire l’amore. Sara, infatti, è felicemente fidanzata con il calciatore Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco di origini turche che gioca nel Manchester city.

Nella foto che vedete qui in alto, Sara è allo stadio durante una partita del Manchester City per fare il tifo per il fidanzato con cui convolerà presto a giuste nozze. Il calciatore, infatti, le ha chiesto di sposarlo organizzandole una meravigliosa e romantica sorpresa che Sara ha condiviso su Instagram pubblicando un video del momento.

Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

Sara, naturalmente, ha risposto sì, ma per il momento, la data delle nozze non è stata ancora svelata. La proposta è arrivata lo scorso dicembre e, per il momento, l’ex professoressa sfoggia orgogliosa il bellissimo anello di fidanzamento. Il matrimonio arriverà in estate durante la pausa calcistica del fidanzato?