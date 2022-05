Ignazio Boschetto de Il Volo non si nasconde più: la fidanzata è top!

Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, ha finalmente trovato l’amore! Il giovane artista non si nasconde più ed ha rivelato tutto al grande pubblico di Rai 1 al debutto dello show di Mara Venier!

Ignazio Boschetto è una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Tant’è che insieme agli altri componenti de Il Volo non solo ha vinto un’edizione del Festival di Sanremo con il brano Grande Amore, ma è famoso in tutto il mondo dove sono soliti fare concerti anche negli Stati Uniti D’America dove hanno un certo seguito.

Nelle scorse ore però il cantante, lanciato dal programma di Antonella Clerici Ti Lascio una canzone, è stato ospite da Mara Venier a Domenica In Show dove, oltre a parlare della sua carriera, ha scelto di venire allo scoperto anche sulla sfera privata della sua vita raccontando per la prima volta sul piccolo schermo degli italiani di aver trovato l’amore.

Ignazio Boschetto del Volo ha trovato l’amore e lei è Ana Paula Guedes, volto noto in tutto il mondo.

Il Volo: Ignazio Boschetto trova l’amore con Ana Paula Guedes

Ignazio Boschetto ha trovato l’amore, proprio come l’ex concorrente più discussa del Grande Fratello Vip, e il racconto ha emozionato tutto il pubblico di Mara Venier a Domenica In Show.

Il cantante de Il Volo ha ammesso di aver trovato l’amore al fianco di Ana Paula Guedes, ballerina e coreografa brasiliana che è nota per essere una delle professioniste di Ballando con le stelle in Brasile. I due, pensate un po’, si sono conosciuti durante il lockdown attraverso i social per poi messaggiare per diversi mesi fin quando non sono riusciti ad incontrarsi dal vivo e l’intesa trovata l’online si è ritrovata anche dal vivo. Così hanno deciso di iniziare una relazione.

Purtroppo però non riescono a vedersi quanto vorrebbero o spesso, in quanto sono entrambi molto impegnati con il lavoro e vivono in due stati completamente differenti. Nonostante ciò il tempo che trascorrono insieme è di qualità e per questo motivo sono contenti della piega che sta prendendo il loro rapporto.

Ignazio Boschetto è fidanzato con Ana Paula Guedes e per la prima volta ha scelto di raccontare il tutto al grande pubblico che da anni lo segue e lo supporta insieme a tutti gli altri membri de Il Volo.