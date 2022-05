Boom! L’ex vippona più discussa ritrova l’amore: un bello mozzafiato!

Si continua a parlare di lei dopo la scorsa edizione del GF Vip ma nulla nella sua vita sentimentale: ora l’ex vippona ha un nuovo amore.

Dal Grande Fratello Vip come sappiamo passano tantissimi personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo. Ci sono alcuni che dopo l’esperienza si perdono sulla via o magari semplicemente decidono di tornare alla loro vita normale. Ci sono altri vipponi invece che lasciano sicuramente il segno, continuando a far parlare molto di loro.

Oggi ci concentriamo su una partecipante della quinta edizione del GF Vip, ossia quella del 2020. Lei è brasiliana ed è bella da far girare la testa, non per niente fa la modella di professione. Il suo personaggio all’interno della casa è stato molto controverso, perché se da un lato è stata ruggente come una tigre che risponde sempre a tono e dimostra di essere una donna forte, allo stesso tempo ha tirato fuori dei lati più fragili che tutti hanno apprezzato.

Durante il reality divenne molto amica di Adua Del Vesco, nome d’arte di Rosalinda Cannavò, con cui si instaurò un legame fortissimo che sfiorava quasi l’amore. L’amicizia però è finita al di fuori della casa, a causa di dichiarazioni sul suo passato che la modella non ha gradito. Avete capito di chi parliamo? Naturalmente della splendida Dayane Mello! La modella è rimasta legata al GF Vip anche quest’anno, partecipando come opinionista al GF Vip Party, il live show in cui si commentava la puntata in diretta. Insomma una vita professionale impegnatissima tra shooting e tv, ma cosa si sa dei sentimenti? Nel suo cuore sembra proprio essersi accesa la fiamma.

Nuovo fidanzato per Dayane Mello? Ecco chi è e dov’è stato beccato

Dayane Mello è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, seguito da ben 1,2 milioni di follower, in cui pubblica quotidianamente foto mozzafiato. Nulla però fino a questo momento si sapeva della sua vita amorosa. L’ultimo gossip arriva da Whoopsee.it, che nelle ultime ore ha beccato la modella in compagnia di un suo collega ancora meno noto, dal nome Carlo Motta.

Anche lui è infatti un modello e pare che i due fossero molto intimi durante un’uscita tra amici con Giulia Salemi e Matteo Evandro. Sembra proprio che sia finalmente arrivato un momento di svolta per la bella Dayane a cui negli ultimi tempi erano stati affibbiati diversi flirt noti: Andrea Taurino prima e Alberto Franceschini (ex di Alice Campello) poi. “Ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello“, dichiara Whoopsee.it nel video in cui si vede la scena di un bacio col modello.

Per il momento non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale da parte della Mello, che nel frattempo si gode la vita da mamma della splendida Sofia Sala, nata dall’amore con l’ex Stefano Sala. Occhi azzurri e viso che buca lo schermo, anche lei proprio come la mamma sembra essere nata per fare la modella ed è facile vedere le sue bellissime foto sul profilo della vippona.