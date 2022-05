Rafia Crochet Bag: ecco gli errori da non associare a questo must – have

La Rafia Crochet Bag è il must – have di quest’estate, ma indossarla non basta, bisogna farlo nel modo “giusto”, quindi ecco gli errori da non commettere.

Rafia Crochet bag è un nome che dobbiamo appuntarci, perché probabilmente ciclicamente – cioè ogni anni in questo periodo – tornerà a risuonare nelle nostre orecchie.

Del resto, derivano dall’incrocio tra la bellezza degli outfit adatti alla spiaggia e il fascino dell’hand – made (che di questi tempi in cui il tema della sostenibilità regna sovrano è il massimo a cui possiamo ambire).

Intrecci, giochi di colori, tecniche antiche che materiali moderni, sono parte integrante della moda crochet ed abbiamo davanti a noi un ampio ventaglio di scelte se non vogliamo rinunciare a questo trend di stagione.

E non lasciarti ingannare dalla sua allure così semplice: la rafia crochet bag è una vera e propria espressione della moda moderna, forte, grintosa, verace.

E c’è da dire che ne esistono di diversi tipi. A partire dalla versione tracolla, per arrivare dai modelli con dettagli “preziosi”, passando per i modelli multicolour di ispirazione etnica.

Del resto, la regina delle borse estive ha conquistato davvero tutti. Da Prada a Marni, passando per Chloè, sono tutti pazzi per queste borse.

Qualche altro esempio? Tod’s, che l’ha tramutata in un modello dal sapore boho. Ma anche la Salvatore Ferragamo, che l’ha trasformata in una shopper, Dolce & Gabbana, che l’ha resa una hand – bag.

E ancora, Valentino Garavani ha optato per abbinamenti bold, La Milanese in un capo vintage in lana, Isabel Marant ha dimostrato la sua predilezione per nuance delicate.

Ma se decidiamo di indossare una rafia rochet bag, dobbiamo anche saperlo fare, quindi occhio a questi errori di stile.

Gli errori da non commettere quando si maneggia una rafia crochet bag

La prima cosa che dobbiamo specificare è che la rafia crochet bad è a tutti gli effetti un capo di alta moda, quindi non dobbiamo sottovalutarlo e cadere in errori legati a questo punto.

Ad esempio, il primo errore gravissimo da non commettere è uscire trattandola come capo da utilizzare per andare in spiaggia.

Sì, potrebbe anche assolvere a questo compito, ma solo se davvero ci stiamo dirigendo verso il mare.

Se siamo in città, dobbiamo usarla come una normalissima borsa, ma dobbiamo stare attentissime ed avere un occhio di riguardo in più perché non viri verso un capo da mare.

Come fare? Abbinandola a capi che siano casual, sportivi, comodi, ma non troppo. Qualche esempio? Sì ad abiti lunghi, ma anche midi, così come anche andrà benissimo abbinarla a minigonna e crop top.

Del resto, è comunque un capo spensierato, estivo, pratico, quindi perché non sfruttarne tutto il potenziale?

Allo stesso modo, il secondo errore da non commettere quando si opta per una Rafia Crochet Bag è sbagliare modello e sceglierne uno non adatto all’occasione per cui vogliamo usarla.

La rafia crochet bag formato maxi è estremamente casual (e se non usata nel modo giusto, fa molto borsa mare, quindi potremmo inciampare nell’errore precedente). Quindi difficilmente si potrà adattare a capo elegante.

Se dobbiamo andare ad una cena formale, oppure ad un party esclusivo, quindi, è altamente sconsigliata.

In questi ultimi casi, quali modelli potremmo prediligere? Una borsa formato mini, che si presta decisamente meglio a queste occasioni.

Allo stesso modo, invece, se vogliamo usarla per uscire di giorno, perché non optare per un modello “alternativo”, come una multicolour, dall’allure etnica, oppure in pieno stile boho?

In ogni caso, occhio anche a questi errori che invecchiano ed ecco i segreti per evitarli.

Il terzo errore comune è pensare che questo sia un capo “stagionale”: non è assolutamente così.

Certo, alcuni modelli sono perfetti soprattutto per l’estate – al massimo la primavera – ma altri possono essere scelti per tutto l’anno.

Un esempio sono le borse formato mini, oppure quelle in lana, perfette ovviamente in inverno.