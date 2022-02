Errori di stile che invecchiano: ecco i segreti per evitarli!

Gli errori di stile che invecchiano sono moltissimi, e tutti dietro l’angolo! Ami il fashion ma hai l’impressione che i tuoi look ti diano un’aria più matura? Probabilmente è perché hai commesso qualche sbaglio! Scopri come evitarli, qui su CheDonna!

Chi ama la moda e giocare con gli outfit sa bene che l’errore di stile è sempre dietro l’angolo! Perché anche se la parte più divertente del fashion è proprio usare la creatività, bisogna sempre seguire delle regole fondamentali. Se ci si spinge oltre e non abbiamo le conoscenze giuste si rischia di conferire a noi stesse un aspetto che non ci rispecchia. In fondo il fine ultimo dell’abbigliamento è valorizzare noi stesse da un punto di vista estetico, per sentirci bene con noi stesse. E cosa succede quando invece i nostri look non ci rispecchiano e ci definiscono in un modo errato? Non ci sentiamo al top e rischiamo di rovinare anche le nostre giornate con un mood sbagliato. Come fare allora? Evitando gli errori di stile, soprattutto quelli che invecchiano! Leggi come fare su questa guida di stile targata CheDonna!

Tutte noi combattiamo ogni giorno con le nostre paure ed insicurezze. Molte sono dettate dai canoni di bellezza che il mondo del beauty e del fashion ci propongono, e ci ritroviamo giorno dopo giorno a lottare con noi stesse, cercando di cambiare quella o quell’altra cosa che non ci piace.

Perdiamo tempo, fatica, e spesso anche denaro, alla ricerca di qualcosa che non siamo invece di valorizzare ciò che la natura ci ha dato: un libro bianco dove ogni istante della nostra vita scriviamo su la nostra storia, unica e ineguagliabile.

Ed è proprio questo il concetto chiave: valorizzare ciò che siamo e non diventare altro.

Con la moda, ad esempio, come possiamo fare? Studiando le regole del fashion per evitare gli errori di stile più banali, come quelli che invecchiano!

Perché anche se pensi che non sia così esistono dei capi che abbinati nel modo errato possono dare alla nostra figura un’aria più matura.

Vuoi evitarli? Sei sulla guida di stile giusta!

Errori di stile che invecchiano: ecco i 3 abbinamenti assolutamente off-limits!

Tacchi sotto i tailleur per le passeggiate in centro? Assolutamente no!

Capiamoci, non esistono nello specifico capi di abbigliamento che hanno il potere malvagio di conferirci un’aria più matura, ma sono gli abbinamenti di più capi utilizzati in occasioni sbagliate che riescono nel loro perfido intento di conferirci degli anni in più! E quali sono questi abbinamenti da evitare assolutamente?

tailleur e décolleté fuori il luogo di lavoro: l’abbinamento completo e tacco è di sicuro uno dei più classici, ma utilizzato in contesti sbagliati può darci un aspetto “invecchiato”. Come evitare? Fuori l’ufficio non esitare ad utilizzare una sneakers bianca. In ufficio invece usa come sotto giacca una t-shirt basica, al posto della solita camicia.

l’abbinamento completo e tacco è di sicuro uno dei più classici, ma utilizzato in contesti sbagliati può darci un aspetto “invecchiato”. Come evitare? Fuori l’ufficio non esitare ad utilizzare una sneakers bianca. In ufficio invece usa come sotto giacca una t-shirt basica, al posto della solita camicia. camicia con il colletto: uno dei classici dell’abbigliamento è la camicia. In qualunque modo la indossi sta bene. Però essendo molto classica può dare il colpo di grazia al nostro look. Se vuoi indossarla abbinala ad un jeans taglio uomo. E invece della solita giacca usa uno spolverino morbido. Chic e senza tempo!

uno dei classici dell’abbigliamento è la camicia. In qualunque modo la indossi sta bene. Però essendo molto classica può dare il colpo di grazia al nostro look. Se vuoi indossarla abbinala ad un jeans taglio uomo. E invece della solita giacca usa uno spolverino morbido. Chic e senza tempo! attenzione ai colori: sembrerà banale, ma l’uso dei colori influisce moltissimo sul nostro aspetto. Esistono due errori in fatto di colori da evitare assolutamente. Il primo è quello degli outfit scuri: se usiamo colori vivaci diamo risalto al nostro viso. Il secondo errore di stile da evitare assolutamente è quello opposto, ossia creare outfit colorati monocolore o bicolore. Mi spiego meglio. Se avete intenzione di creare un outfit colorato fatelo, ma con cautela. Mai abbinamenti monocolore, come con il verde o con l’arancio. E mai abbinamenti bicolori dai colori forti, come il viola e il verde. Sono accostamenti di tendenza, ma superata una certa età hanno il potere di farci sembrare più mature. Quindi? Usate un capo colorato su un outfit basico, oppure usate due colori ma uniteli da capi con fantasie optical che racchiudano i colori. In questo modo sarete di tendenza ma avrete valorizzato la vostra fisicità!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli errori di stile che invecchiano assolutamente da evitare!

Alla prossima guida di stile, per non rimanere indietro su tutte le news in fatto di moda, società e molto altro!